Εθνική: Πρόβλημα με το πλημμυρισμένο ΣΕΦ

Στον... αέρα είναι η προπόνηση της Εθνικής, εν όψει της αναμέτρησης με την Πορτογαλία, λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τη βροχή. 

ΜΠΑΣΚΕΤ
Σοβαρό πρόβλημα έχει προκληθεί με την προπόνηση της Εθνικής που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο ΣΕΦ.

Για μία ακόμα φορά η δυνατή βροχόπτωση προκάλεσε έντονα προβλήματα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με αποτέλεσμα να υπάρξει θέμα ακόμα και με την διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταε Κβο Ντο. Ταε Κβο Ντο.

Και σαν να μην έφτανε αυτό ακόμα και η προπόνηση της Εθνικής ομάδας μπάσκετ είναι στον... αέρα.

Αυτή ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί σήμερα στο ΣΕΦ, με το γήπεδο να έχει και πάλι νερά και να μένει να φανεί σε τι κατάσταση είναι κι αν μπορεί να φιλοξενήσει την προπόνηση της Εθνικής ενόψει της αναμέτρησης με την Πορτογαλία.

