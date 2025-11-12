Συγκινητικές στιγμές: Ο Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του, τον καλωσόρισαν τα παιδιά του (βίντεο)
Συγκίνηση και χαμόγελα για τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος δίνει μια μακρά και δύσκολη μάχη με τη λευχαιμία.
Μετά από μια μακρά κι απαιτητική περίοδο νοσηλείας, ο 33χρονος Ιταλός επέστρεψε σπίτι του, όπου βρίσκεται και πάλι κοντά στους αγαπημένους του.
Η οικογένειά του, η σύζυγος και τα παιδιά του, τον υποδέχθηκαν με πολλή αγάπη και θερμά μηνύματα, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή. Ο Πολονάρα χαμογέλασε ξανά, δακρύζοντας από χαρά και ευγνωμοσύνη.
Στο πλευρό του βρέθηκε, όπως σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας του, ο στενός του φίλος και γνωστός Ιταλός παρουσιαστής, Νίκολας Ντε Ντεβίτις, ο οποίος δεν τον έχει εγκαταλείψει στιγμή σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.
