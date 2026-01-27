Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, στόχος να γυρίσω στα γήπεδα έναν μήνα μετά το χειρουργείο»

Ο 34χρονος Ιταλός έχει αποδείξει το πόσο δυνατός είναι τους τελευταίους μήνες, όπου έδωσε μάχη με τη λευχαιμία.

Ο Πολονάρα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Le Iene» του τηλεοπτικού σταθμού «Italia 1» και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν φοβάται τίποτα πια, προσθέτοντας ότι θέλει να γυρίσει στα γήπεδα, έναν μήνα μετά από την χειρουργική επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί στις 20 Φεβρουαρίου.

Ο διεθνής φόργουορντ δήλωσε: «Στόχος μου, είναι να επιστρέψω στο γήπεδο μέχρι τις 20 Μαρτίου. Θα χειρουργηθώ στις 20 Φεβρουαρίου, οπότε στοχεύω να επιστρέψω στο γήπεδο σε έναν μήνα. Είμαι εδώ για να κερδίζω, οπότε είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα».

Στη συνέχεια, μίλησε για τον στόχο της επιστροφής στην ενεργό δράση: «Ελπίζω να αποσυρθώ το αργότερο δυνατό. Αλλά μετά από όσα έχω περάσει, τίποτα δεν με τρομάζει πια. Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου. Δεν λέω ότι νιώθω ανίκητος, αλλά σχεδόν».

