Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Οι γιατροί μου είπαν ότι κατά 90% θα πεθάνω»

Ο Ακίλε Πολονάρα δίνει μία ακόμα μεγάλη μάχη για την ζωή του και είναι αποφασισμένος να την κερδίσει και αυτή και να επιστρέψει στα αγαπημένα του παρκέ. 

Όσοι είναι στο πλευρό του Ακίλε Πολονάρα ήξεραν από την αρχή ότι αυτή η μάχη που δίνει ο Ιταλός είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ήξεραν πως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του. Και όμως και αυτή τη φορά κέρδισε τη μάχη.

Ο Ιταλός παίκτης το προηγούμενο διάστημα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών που πήγε πολύ καλά, αλλά στη συνέχεια , μια θρόμβωση προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές και τον οδήγησε σε κώμα, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τον οργανισμό του.

Οι γιατροί, μετά από αυτήν την εξέλιξη, δεν έδιναν πολλές ελπίδες να τα καταφέρει. Εκείνος όμως είχε άλλη γνώμη. Μετά από 10 ημέρες σε κώμα, στις 4 Νοεμβρίου, άνοιξε τα μάτια του και είδε τη σύζυγό του στο πλευρό του, έτοιμη να του δώσει δύναμη για το επόμενο βήμα.

Ο Νικολό Ντε Ντεβίτις, φίλος του Πολονάρα, μίλησε στην εκπομπή του "Le Lene" για την επικοινωνία που είχε με τον 33χρονο άσο, αλλά και τη σύζυγό του, έπειτα την μεγάλη περιπέτεια της υγείας του και τη μάχη που συνεχίζει να δίνει.

«Συγγνώμη που δεν απάντησα αμέσως. Μου είπαν ότι υπήρχαν 90% πιθανότητες να πεθάνω. Δεν θυμάμαι πολλά, βασικά ήταν σαν να κοιμόμουν. Ήταν δύσκολο. Μου έδωσαν λίγες ελπίδες, αλλά μπορούσα να το αισθανθώ», ανέφερε στα πρώτα λόγια του ο Πολονάρα.

«Είναι αρκετά καλά, εκτός κινδύνου. Το δεξί του χέρι είναι πιο αδύναμο από το αριστερό, όπως και η παλάμη του», πρόσθεσε η σύζυγός του, Έρικα Μπουφάνο και αποκάλυψε πως:

«Στην αρχή μου έκανε ερωτήσεις. Μετά άρχισε να τραγουδάει τραγούδια αλλά έκλαιγε. Μου έλεγε πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ... Δεν ζήτησε αμέσως τα παιδιά και αναρωτιόμουν πώς δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι το πόσο σημαντικά είναι τα παιδιά. Τέσσερις ημέρες αργότερα με ρώτησε γι' αυτά. Ένιωθα απαίσια, σκεφτόμουν τα παιδιά μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και τι να τους πω. Κάθε μέρα έφταναν άσχημα νέα, το μόνο που μπορούσα ήταν να προσευχηθώ. Για το πώς ήταν η κατάστασή του, συνέβη ένα θαύμα».

Τα πράγματα ωστόσο συνεχίζουν να είναι δύσκολα για τον έμπειρο φόργουορντ. Όπως σημειώνει η Μπουφάνο: «Όταν έκαναν την επέμβαση, ένιωσε άρρωστος. Λιποθύμισε, σχηματίστηκε αυτός ο θρόμβος στο αίμα. Ο εγκέφαλός του ζητούσε οξυγόνο. Τώρα πρέπει να ελπίζουμε ότι το πρόβλημα αυτό θα επιλυθεί. Τουλάχιστον για λίγο, ώστε να καταλάβουμε τη ζημιά που έχει. Αν χειροτερέψει, οι πιθανότητες να ζήσει θα είναι ελάχιστες»!

Κλείνοντας, ο Πολονάρα είπε ότι: «Θα χρειαστεί λόγος χρόνος, πρέπει να αφοσιωθώ στη φυσικοθεραπεία μου», ενώ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να επιστρέψει στο μπάσκετ όταν τελειώσουν όλα.

