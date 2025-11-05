Ακίλε Πολονάρα: Αψήφησε τα προγνωστικά και ξύπνησε από κώμα μετά από 10 ημέρες!

Παράδειγμα μαχητικότητας και δίψας για ζωή είναι ο Ακίλε Πολονάρα.

Στα 33 του χρόνια, ο διεθνής Ιταλός μπασκετμπολίστας συνεχίζει να παλεύει με όλες τις δυνάμεις του για να νικήσει για δεύτερη φορά τον καρκίνο.

Ο Πολονάρα υποβλήθηκε πρόσφατα σε μεταμόσχευση μυελού των οστών από Αμερικανίδα που ήταν σε ποσοστό 90% συμβατή. Μία θρόμβωση ωστόσο, τον έριξε σε κώμα, με τους γιατρούς στο νοσοκομείο Σαντ Όρσολα να δίνουν ελάχιστες πιθανότητες για να τα καταφέρει και να επανέλθει.

Η μεταμόσχευση έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου κι ο Πολονάρα έδειξε για μια ακόμα φορά σε όλους τη μαχητική του ψυχή. Μετά από δέκα ημέρες, ξύπνησε από το κώμα το βράδυ της Τρίτης (4 Νοεμβρίου), για να δει την σύζυγό του να τον περιμένει και να του δίνει δύναμη για να συνεχίσει τη μάχη.

Θυμίζουμε ότι η Σάσαρι του έδωσε φέτος συμβόλαιο για να τον εμψυχώσει και τον έχει κανονικά στο ρόστερ της.

«Πριν από μερικές εβδομάδες ο Ακίλε έπεσε σε κώμα, αλλά τώρα τα χειρότερα φαίνεται να πέρασαν. Σταθήκαμε δίπλα του όλες αυτές τις μέρες. Έλα "Achillone", είσαι φοβερός», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε ο ρεπόρτερ και φίλος του διεθνή φόργουορντ και της οικογένειάς του.