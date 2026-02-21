Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ξεκίνησαν οι πληρωμές των δικαιούχων - Πότε ολοκληρώνονται

Ανακοινώθηκαν από ΕΦΚΑ οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Μαρτίου 2026. Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας) και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Συντάξεις Μαρτίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

θα καταβληθούν την Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις Μαρτίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

θα καταβληθούν την Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

θα καταβάλλει τις συντάξεις την ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

