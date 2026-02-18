Κατασχέσεις: Πώς να προστατεύσετε μισθούς, συντάξεις και καταθέσεις

Xιλιάδες νοικοκυριά λόγω της συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους από την έκρηξη της ακρίβειας, αδυνατούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους

Κατασχέσεις: Πώς να προστατεύσετε μισθούς, συντάξεις και καταθέσεις
Με τον εφιάλτη των κατασχέσεων ζουν χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία, λόγω της συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους από την έκρηξη της ακρίβειας, αδυνατούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Στο στόχαστρο μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, ωστόσο προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις και όρια προστασίας.

Ακατάσχετες καταθέσεις

Οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως. Το μέτρο εφαρμόζεται εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονική δήλωση στο myAADE. Αν ο λογαριασμός είναι μισθοδοσίας ή σύνταξης, είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί.

Σε περίπτωση ύπαρξης κοινού λογαριασμού, το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ ισχύει για τον καθένα από τους συνδικαιούχους, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι συνδικαιούχοι έχουν δηλώσει τον λογαριασμό ως ακατάσχετο. Αν ένας συνδικαιούχος έχει χρέη και δεν δηλώσει τον λογαριασμό, η τράπεζα μπορεί να κατασχέσει το μερίδιό του, ακόμη και κάτω από το όριο. Δεν επιβάλλεται κατάσχεση για οφειλές που υπολείπονται των 50 ευρώ.

Προστασία μισθών και συντάξεων

Τα όρια ακατάσχετου για μισθούς και συντάξεις διαμορφώνονται ως εξής: έως 1.000 ευρώ είναι πλήρως ακατάσχετα, για ποσά από 1.000 έως 1.500 ευρώ η κατάσχεση αφορά το μισό του υπερβάλλοντος, ενώ για ποσά άνω των 1.500 ευρώ κατάσχεται το σύνολο του υπερβάλλοντος ποσού. Τα ημερομίσθια προστατεύονται κατά τα τέσσερα πέμπτα του ποσού τους.

Ακατάσχετα επιδόματα και παροχές

Πλήρως προστατευμένα από κατασχέσεις παραμένουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, η επιδότηση ενοικίου, η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα θέρμανσης, τα προνοιακά επιδόματα, η διατροφή ανήλικου παιδιού, οι παροχές του ΕΛΓΑ και τα χρηματικά έπαθλα της φορολοταρίας.

Η προστασία αυτή προϋποθέτει ότι ο φορολογούμενος έχει προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες δηλώσεις στο myAADE, διασφαλίζοντας έτσι τα βασικά βιοτικά του μέσα από τις επιβαλλόμενες οφειλές.

