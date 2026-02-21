Γεωργιάδης για επεισόδια στη Νίκαια: «Θα μου απαγορεύσουν το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο Κρατικό;»

Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε εκ νέου για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, κατά την επίσκεψή του, την Πέμπτη (19/02)

Επεισόδια κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

«Τα νοσοκομεία δεν ανήκουν στους εργαζόμενους, ούτε στους μπαρμπάδες τους, ούτε στους μπατζανάκηδές τους. Αν έσπαγε ο κλοιός της Αστυνομίας, θα είχαμε χτυπήσει πολύ σοβαρά. Θα μου απαγορεύσουν το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο νοσοκομείο;», τόνισε σήμερα (19/02) ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια της Πέμπτης έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, το οποίο επισκέφτηκε για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών.

«Θα επισκεφτώ ξανά σύντομα το νοσοκομείο. Την επόμενη φορά που θα πάω και με εμποδίσει οποιοσδήποτε να μπω, θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που δέχομαι τέτοιου είδους συμπεριφορά», επεσήμανε ακόμη, μιλώντας στο MEGA.

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε ότι με δική του εντολή αφέθηκε ελεύθερος ο γιατρός που συνελήφθη για εξύβριση και απειλή εις βάρος του κ. Γεωργιάδη.

«Η Κωνσταντοπούλου μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Κασιδιάρη»

Για τις καταγγελίες περί bullying, εξευτελιστική συμπεριφορά και απλήρωτους μισθούς που βαρύνουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε ότι «αν δεν αντισταθώ στην τοξικότητα που εκτοξεύει, θα είναι σαν να τη θεριεύω. Η τραμπούκος Κωνσταντοπούλου μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Κασιδιάρη. Η συμπεριφορά της προς εμάς είναι η ίδια και προς τους εργαζομένους της».

Σε σχέση με την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια για τη δημοσκοπική πτώση της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι «θεωρώ γουρλή τον φίλο μου, τον Νίκο Δένδια και θα προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε πάλι ασπροπρόσωπο στις επόμενες εκλογές».

