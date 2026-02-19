Δένδιας: Αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η ΝΔ παύει να έχει λόγο ύπαρξης

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε στην κοπή πίτας της διοικούσας επιτροπής εκλογικής Περιφέρειας Αιτωλοακαρνανίας (ΔΕΕΠ) της ΝΔ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Δένδιας: Αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η ΝΔ παύει να έχει λόγο ύπαρξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή την παρουσία του στην κοπή της βασλόπιτας της διοικούσας επιτροπής εκλογικής Περιφέρειας Αιτωλοακαρνανίας (ΔΕΕΠ) της Νέας Δημοκρατίας, στο Αγρίνιο, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης του λαϊκού προφίλ της ΝΔ.

Χαρακτηρίζει ορθή την εκκίνηση των διαδικασιών για συνέδριο τον Μάιο, σημειώνοντας πως «είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

Νοιώθω πάντα, για αυτή την παράταξη, ότι είναι το σπίτι μου, το σπίτι μας. Πάντα νεοδημοκράτης ήμουν από μικρό παιδί. Είμαι από μικρό παιδί στην ΟΝΝΕΔ, στη ΔΑΠ, στη Βουλή, στην Κυβέρνηση. Υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς μας. Προσέφερα ό,τι μπορούσα και πιστεύω βαθιά σε αυτή την παράταξη. Πιστεύω στον ρόλο της και στον χαρακτήρα της και στις αξίες της. Είμαστε αυτό που μας έκανε ο ιδρυτής μας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και αυτό που μας έκανε η ιδρυτική μας διακήρυξη. Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο του μόχθου, δίπλα στη μεσαία τάξη, δίπλα σε αυτόν που σηκώνεται το πρωί για να κερδίσει το μεροκάματο, δίπλα στον μισθωτό, δίπλα στον συνταξιούχο, δίπλα στο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, δίπλα στο στέλεχος των Σωμάτων Ασφαλείας, δίπλα σε αυτόν που αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό είμαστε και αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η Νέα Δημοκρατία παύει να έχει λόγο ύπαρξης. Η ΝΔ έχει καταγράψει στην πορεία της ιστορικές νίκες ως παράταξη. Δεν θα πάω πίσω στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο περήφανο 54%. Έχουμε πάει και στην θριαμβευτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2023, με σχεδόν 41%. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ορθότατα έχει εκκινήσει μια διαδικασία συνεδρίου που θα γίνει τον Μάιο. Αυτή η διαδικασία είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. Αν θέλετε, στο εύρος που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη θριαμβευτική νίκη του 2023. Ώστε να μπορέσουμε το 2027, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να είμαστε πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Ολόκληρη η ομιλία του Νίκου Δένδια

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορυδαλλός: Δύο άνδρες πίσω από την έκρηξη χειροβομβίδας - Στόχος άνδρας με παρελθόν στα ναρκωτικά

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Θα «ανοίγει» για έλεγχο λογαριασμούς και σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» - ξένες τράπεζες

10:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για σεισμό στους Γαργαλιάνους: «Δεν ανησυχούμε, αλλά η περιοχή θέλει μία παρακολούθηση»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes στοχεύει ξανά στα δύο εκατομμύρια πωλήσεις

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός πρωθυπουργός: Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, είπε για τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο Dehnel: Πώς ορισμένα είδη μπορούν να συρρικνώσουν τα οστά και τον εγκέφαλό τους κατά 20% για να επιβιώσουν τον χειμώνα

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Κακλαμάνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά το ΠΑΣΟΚ - Νέα πολιτικά πρόσωπα στο μικροσκόπιο;

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει από αύριο ο καιρός: Πώς θα εξελιχθεί μέσα στο τριήμερο - Πρόγνωση Μαρουσάκη

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Nότια Κορέα: Ισόβια στον πρώην πρόεδρο Γιούν Σουκ Γιόλ για την επιβολή στρατιωτικού νόμου

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Χανιά για την εξαφάνιση 52χρονου – Έφυγε από το σπίτι χωρίς το κινητό του

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη στο Ιράν για κατασκοπεία

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου για ΟΠΕΚΑ: Ελέγχονται 80 φάκελοι για κακοδιαχείριση της Χατζηδάκη - Πιθανή εμπλοκή και του αντικαταστάτη της

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Πού βρίσκεται η καρδιά της γαρίδας; Η απάντηση που λίγοι γνωρίζουν

10:12ΕΛΛΑΔΑ

«Όλος ο κόσμος έκλαιγε, ο Χρήστος έκανε παρέα με τα παιδιά μου» – Θρήνος στην Εύβοια για τον χαμό των δύο εργατών από ηλεκτροπληξία

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Άνοιξε το πρώτο κατάστημα πώλησης ανθρωποειδών ρομπότ

10:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ vs Θέλτα και Παναθηναϊκός vs Βικτόρια Πλζεν: Μάχη για πρόκριση στους «16» του Europa League

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η ΝΔ παύει να έχει λόγο ύπαρξης

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Leapmotor B10 Hybrid EV ήρθε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινδία: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθυντή του γραφείου Επιστήμης του Λευκού Οίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:12ΕΛΛΑΔΑ

«Όλος ο κόσμος έκλαιγε, ο Χρήστος έκανε παρέα με τα παιδιά μου» – Θρήνος στην Εύβοια για τον χαμό των δύο εργατών από ηλεκτροπληξία

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Τσιλιαδόροι στήνουν καρτέρι σε μεθυσμένους οδηγούς λίγο πριν τα μπλόκα της Τροχαίας και τους περνούν τα ΙΧ έναντι αμοιβής

08:45ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Μηχανικός εντοπίζει τη διαρροή προπανίου και μένει άφωνος - «Έχει χτυπήσει κόκκινο»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος κι άλλοι τέσσερις για σωματική βλάβη σε ανήλικους

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Χανιά για την εξαφάνιση 52χρονου – Έφυγε από το σπίτι χωρίς το κινητό του

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει από αύριο ο καιρός: Πώς θα εξελιχθεί μέσα στο τριήμερο - Πρόγνωση Μαρουσάκη

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

05:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισχυρή έκρηξη στον Κορυδαλλό – Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα – Ζημιές σε αυτοκίνητα και ένα σπίτι

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου για ΟΠΕΚΑ: Ελέγχονται 80 φάκελοι για κακοδιαχείριση της Χατζηδάκη - Πιθανή εμπλοκή και του αντικαταστάτη της

09:00ΥΓΕΙΑ

Κάθριν Ο’ Χάρα: Τι είναι η πνευμονική εμβολή, που οδήγησε στον θάνατό της

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Σύννεφα πολέμου στο Ιράν: Οι δυνάμεις που αναπτύσσουν οι ΗΠΑ, οι βάσεις σε ετοιμότητα και οι κινήσεις της Τεχεράνης

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που τρομοκρατούσε παιδιά και συναδέλφους

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ