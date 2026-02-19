Δένδιας: Αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η ΝΔ παύει να έχει λόγο ύπαρξης

Σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή την παρουσία του στην κοπή της βασλόπιτας της διοικούσας επιτροπής εκλογικής Περιφέρειας Αιτωλοακαρνανίας (ΔΕΕΠ) της Νέας Δημοκρατίας, στο Αγρίνιο, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης του λαϊκού προφίλ της ΝΔ.

Χαρακτηρίζει ορθή την εκκίνηση των διαδικασιών για συνέδριο τον Μάιο, σημειώνοντας πως «είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

Νοιώθω πάντα, για αυτή την παράταξη, ότι είναι το σπίτι μου, το σπίτι μας. Πάντα νεοδημοκράτης ήμουν από μικρό παιδί. Είμαι από μικρό παιδί στην ΟΝΝΕΔ, στη ΔΑΠ, στη Βουλή, στην Κυβέρνηση. Υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς μας. Προσέφερα ό,τι μπορούσα και πιστεύω βαθιά σε αυτή την παράταξη. Πιστεύω στον ρόλο της και στον χαρακτήρα της και στις αξίες της. Είμαστε αυτό που μας έκανε ο ιδρυτής μας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και αυτό που μας έκανε η ιδρυτική μας διακήρυξη. Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο του μόχθου, δίπλα στη μεσαία τάξη, δίπλα σε αυτόν που σηκώνεται το πρωί για να κερδίσει το μεροκάματο, δίπλα στον μισθωτό, δίπλα στον συνταξιούχο, δίπλα στο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, δίπλα στο στέλεχος των Σωμάτων Ασφαλείας, δίπλα σε αυτόν που αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό είμαστε και αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η Νέα Δημοκρατία παύει να έχει λόγο ύπαρξης. Η ΝΔ έχει καταγράψει στην πορεία της ιστορικές νίκες ως παράταξη. Δεν θα πάω πίσω στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο περήφανο 54%. Έχουμε πάει και στην θριαμβευτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2023, με σχεδόν 41%. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ορθότατα έχει εκκινήσει μια διαδικασία συνεδρίου που θα γίνει τον Μάιο. Αυτή η διαδικασία είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. Αν θέλετε, στο εύρος που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη θριαμβευτική νίκη του 2023. Ώστε να μπορέσουμε το 2027, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να είμαστε πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση.

