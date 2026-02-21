Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον καθαρισμό του βυθού και τη «μάχη» κατά των θαλάσσιων απορριμμάτων;

Ομάδες ερευνητών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσουν στόλους ρομπότ με καθοδήγηση τεχνητής νοημοσύνης για να αναλάβουν τη δύσκολη και επικίνδυνη δουλειά του εντοπισμού και της απομάκρυνσης των απορριμμάτων από τον βυθό της θάλασσας.

Δεν πρόκειται για μία συνηθισμένη επιχείρηση καθαρισμού. Δεν υπάρχει πλήρωμα στο πλοίο και ολόκληρο το σύστημα λειτουργεί αυτόνομα. Η σκηνή αποτελεί επίδειξη του SeaClear2.0, μίας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που στοχεύει στη μετατροπή του τρόπου συλλογής των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Οι επιστήμονες και οι εταιρείες πίσω από το SeaClear2.0 και τον προκάτοχο, SeaClear, έχουν αναπτύξει έναν στόλο drones που μπορούν ανεξάρτητα να εντοπίζουν σκουπίδια στον βυθό και να τα απομακρύνουν. Με αυτά τα ρομπότ στη θέση τους, θα μειωνόταν η ανάγκη οι δύτες ή οι ναυτικοί να κινδυνεύουν για να καθαρίσουν υποβρύχια απόβλητα.

Καθοδηγούμενα από την τεχνητή νοημοσύνη και υπό την επίβλεψη ανθρώπων, τα ρομπότ αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος της εργασίας. Το σύστημα τούς επιτρέπει να εντοπίζουν μπουκάλια, ελαστικά και άλλα σκουπίδια σε εικόνες από κάμερα και σόναρ και να τα ξεχωρίζουν από βράχους, φυτά και θαλάσσια ζωή.

«Πολλά έργα επικεντρώνονται στα επιφανειακά σκουπίδια, αλλά εμείς κοιτάμε τον βυθό, είναι σημαντικό να αφαιρούμε τα σκουπίδια εκεί. Τα πλαστικά απορρίμματα είναι ιδιαίτερα προβληματικά. Αν δεν αφαιρεθούν, διασπώνται σε μικροπλαστικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν», τόνισε ο Μπαρτ Ντε Σούτερ της SeaClear2.0.

Τα συστήματα SeaClear και SeaClear2.0 λειτουργούν σαν ένα καλά συντονισμένο συνεργείο καθαρισμού, με διαφορετικά drones να αναλαμβάνουν διαφορετικές εργασίες.

Πρώτα, ένα αυτόνομο επιφανειακό σκάφος ταξιδεύει στην περιοχή στόχο και αναπτύσσει υποβρύχια και εναέρια drones ανίχνευσης. Αυτά σκανάρουν τον βυθό, εντοπίζουν τα σκουπίδια και καταγράφουν τη θέση τους.

Στη συνέχεια, το επιφανειακό σκάφος στέλνει ένα drone συλλογής για να ανακτήσει τα απόβλητα, είτε με συλλογή, είτε αναρρόφηση. Για τα βαρύτερα αντικείμενα, ένας «έξυπνος» γερανός μπορεί να κατέβει από τον επιφανειακό γερανό.

Η ομάδα δοκιμάζει επιπλέον συστήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός αυτόνομου σκάφους που λειτουργεί σαν πλωτό απορριμματοφόρο. Συλλέγει τα απόβλητα που μαζεύουν τα drones και τα μεταφέρει στην ακτή. Επίσης, έχουν σχεδιαστεί μικρότερα σκάφη για να μαζεύουν τα επιπλέοντα σκουπίδια, διασφαλίζοντας ότι τίποτε δεν μένει πίσω.