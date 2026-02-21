Το «αλφαβητάρι» συντήρησης φρούτων και λαχανικών: Τι αγοράζουμε, πότε και σε τι ποσότητες

Τι διατηρείται στον πάγκο, τι μπαίνει στο ψυγείο και πώς θα κρατήσετε φρέσκα φρούτα και λαχανικά για περισσότερο, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φωτογραφία αρχείου

Σχεδόν ένα κιλό τροφίμων ανά άτομο καταλήγει καθημερινά στα σκουπίδια, με τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά να αποτελούν περισσότερο από το ένα τρίτο αυτής της σπατάλης. Η σωστή αποθήκευση μπορεί να μειώσει σημαντικά τις απώλειες, να περιορίσει τα έξοδα του νοικοκυριού και να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο «κανόνας» του αιθυλενίου

Κομβικό ρόλο στην ωρίμανση παίζει το αιθυλένιο, φυσική φυτική ορμόνη που εκλύεται από ορισμένα φρούτα - όπως μήλα, μπανάνες, αβοκάντο, αχλάδια, ροδάκινα και ντομάτες.

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα αφορά το αν τα μήλα πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο. Η απάντηση εξαρτάται από το πότε σκοπεύουμε να τα καταναλώσουμε. Μπορούν να διατηρηθούν για μία έως δύο εβδομάδες σε μπολ στον πάγκο, σε καλά αεριζόμενο σημείο.

Αν όμως θέλουμε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, είναι προτιμότερο να τοποθετούνται στο συρτάρι του ψυγείου, μέσα σε σακούλα που δεν κλείνει αεροστεγώς.

Τα λεγόμενα «κλιμακτηριακά» φρούτα - όπως τα μήλα - έχουν τη δυνατότητα να ωριμάζουν και εκτός ψυγείου, ακόμη κι αν αγοραστούν άγουρα. Ωστόσο, εκλύουν αιθυλένιο, μια φυσική ουσία που επιταχύνει την ωρίμανση αλλά και την αλλοίωση άλλων προϊόντων. Για τον λόγο αυτό συνιστάται ο διαχωρισμός φρούτων και λαχανικών σε διαφορετικά συρτάρια.

Γενικές αρχές αποθήκευσης

  • Αερισμός και υγρασία: Τα περισσότερα προϊόντα χρειάζονται περιβάλλον με υγρασία αλλά χωρίς συσσώρευση νερού στην επιφάνειά τους. Σακούλες που δεν είναι αεροστεγείς, χάρτινες σακούλες μέσα σε χαλαρά κλεισμένη πλαστική ή επαναχρησιμοποιούμενα περιτυλίγματα βοηθούν στη σωστή ισορροπία.
  • Μην πλένετε πριν την αποθήκευση: Η υγρασία επιταχύνει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Πλύσιμο λίγο πριν τη χρήση.
  • Απομακρύνετε αλλοιωμένα κομμάτια: Ένα χτυπημένο ή μουχλιασμένο τεμάχιο μπορεί να επηρεάσει τα υπόλοιπα.
  • Παρατηρήστε πώς πωλείται: Αν στο κατάστημα διατηρείται εκτός ψυγείου, πιθανότατα το ίδιο ισχύει και στο σπίτι.
Τι μπαίνει στο ψυγείο και τι όχι

Στον πάγκο (μέχρι να ωριμάσουν)

  • Μπανάνες
  • Αβοκάντο
  • Μάνγκο
  • Αχλάδια
  • Ροδάκινα και άλλα πυρηνόκαρπα (βερίκοκα, κεράσια)
  • Ντομάτες (εκτός αν πρόκειται να χαλάσουν άμεσα)
Κατά προτίμηση στο ψυγείο

  • Κομμένες σαλάτες, ρόκα, σπανάκι (σε δοχείο με ένα ελαφρώς νωπό πανί)
  • Μπρόκολο, κουνουπίδι, καρότα
  • Πιπεριές
  • Μούρα (σε μονή στρώση, με απορροφητικό χαρτί)
  • Σταφύλια
  • Εσπεριδοειδή (διαρκούν περισσότερο στο ψυγείο)
Σε δροσερό, σκοτεινό μέρος εκτός ψυγείου

  • Πατάτες (μακριά από κρεμμύδια)
  • Κρεμμύδια, σκόρδα, μικρά κρεμμύδια (ασκαλώνια)
  • Κολοκύθες και σκληρά κολοκύθια
  • Γλυκοπατάτες
Ειδικές συμβουλές ανά κατηγορία

  • Μούρα: Ελέγχετε τη βάση της συσκευασίας για μούχλα. Όσα είναι ελαφρώς μαλακά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γλυκά ή smoothies.
  • Καρότα και παντζάρια: Κόψτε τα φύλλα πριν την αποθήκευση, απορροφούν υγρασία από τη ρίζα.
  • Βότανα: Μαϊντανός, άνηθος και κόλιανδρος διατηρούνται σαν «ανθοδοχείο» με νερό. Ο βασιλικός μένει εκτός ψυγείου.
  • Καλαμπόκι: Χάνει γρήγορα τα σάκχαρά του - καταναλώστε το σύντομα.
  • Μελιτζάνες και αγγούρια: Ευαίσθητα στο πολύ κρύο, ιδανικά σε δροσερό σημείο.
  • Μανιτάρια: Σε χάρτινη σακούλα στο ψυγείο για αποφυγή υγρασίας.
  • Ραβέντι: Τα φύλλα απορρίπτονται (είναι τοξικά).
Πώς να αξιοποιείτε ό,τι χάλασε

  • Ζαρωμένα μήλα για μηλόπιτα ή κομπόστα
  • Υπερώριμες μπανάνες για κέικ ή στην κατάψυξη για κάποιο smoothie
  • Μαλακά αχλάδια για ψήσιμο
  • Καρότα ή σέλερι σε ζωμούς
  • Ντομάτες στην κατάψυξη για σάλτσες
Tips για την αγορά

  • Προτιμήστε τοπικά και εποχικά προϊόντα.
  • Αγοράστε την ποσότητα που χρειάζεστε για να μην μουχλιάσουν ή χαλάσουν τα προϊόντα
  • Διατηρείτε κατεψυγμένα τα φρούτα και τα λαχανικά ως εναλλακτική λύση.

Με πληροφορίες από τη New York Times

