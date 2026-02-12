Food is medicine: Τι τρώει κάθε μέρα ένας καρδιολόγος

Από το πρωινό smoothie μέχρι το επιδόρπιο, ο Dariush Mozaffarian εξηγεί πώς η σωστή διατροφή μπορεί να γίνει το πιο ισχυρό «φάρμακο» για την καρδιά

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ένας από τους βασικούς εκφραστές του κινήματος «Food is Medicine», ο καρδιολόγος Dariush Mozaffarian, υποστηρίζει ότι η σωστή διατροφή μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά απέναντι στις ασθένειες και να προστατεύσει την υγεία του εντέρου, του μεταβολισμού και της καρδιάς.

Ως διευθυντής του «Food Is Medicine Institute» στο Πανεπιστήμιο Tufts, μελετά μαζί με την ομάδα του τις επιδράσεις χιλιάδων φυτοθρεπτικών συστατικών – των βιοδραστικών ενώσεων που βρίσκονται φυσικά στα φυτά – και προωθεί προγράμματα διατροφικής παρέμβασης σε μεγάλα συστήματα υγείας.

Σε αυτά περιλαμβάνονται «συνταγές» για φρέσκα προϊόντα, παροχή υγιεινών τροφίμων και ειδικά σχεδιασμένα γεύματα από διαιτολόγους για ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Έρευνες έχουν δείξει ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος υγείας και να βελτιώσουν δείκτες όπως η αρτηριακή πίεση και το σάκχαρο.

Φάε κάτι που είναι πραγματικά νόστιμο

Ο Mozaffarian τονίζει ότι η υγιεινή διατροφή δεν πρέπει να είναι τιμωρία. «Το σώμα μας έχει εξελιχθεί ώστε να αναζητά τροφές που είναι και νόστιμες και ωφέλιμες», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα αλλοιώνουν αυτή τη φυσική ισορροπία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν κάτι δεν είναι πραγματικά γευστικό, δεν υπάρχει λόγος να το καταναλώνουμε. Παράλληλα αναγνωρίζει ότι η σωστή διατροφή απαιτεί χρόνο και οικονομικούς πόρους - κάτι που δεν είναι αυτονόητο για όλους.

Λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα, περισσότερα φυσικά συστατικά

Η διατροφή του βασίζεται σε τρόφιμα όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσική τους μορφή όπως, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους, ψάρια και γαλακτοκομικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στα «καλά» λιπαρά. Όπως λέει, τα υγιεινά λιπαρά αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία θρεπτικών συστατικών για την καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία. Προέρχονται κυρίως από φυτικές πηγές - ξηρούς καρπούς, σπόρους και φυτικά έλαια - αλλά και από λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, η πέστροφα και ο τόνος.

Αντίθετα με διαδεδομένες απόψεις στα social media, υποστηρίζει ότι τα φυτικά έλαια δεν είναι επιβλαβή. Όσον αφορά στα γαλακτοκομικά, θεωρεί ότι τα πλήρη προϊόντα - ιδιαίτερα το γιαούρτι και το τυρί - μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Τι τρώει σε μία τυπική μέρα

Για πρωινό - Συνήθως επιλέγει ένα από τα τέσσερα γεύματα:

  • Smoothie με μπανάνα, φυστικοβούτυρο και γάλα βρώμης

  • Πλήρες γιαούρτι με αμύγδαλα, καρύδια και φρέσκα μούρα

  • Μία φέτα ψωμί με καρύδια και κράνμπερι, με φυστικοβούτυρο και φρούτα

  • Ή, αν δεν πεινά, παραλείπει το πρωινό

Για μεσημεριανό:
Συνήθως ελαφρύ, με αποξηραμένα φρούτα με καρύδια, σούπα ή γιαούρτι με φρούτα.

Για βραδινό:
Ένα από τα πιο συχνά γεύματα είναι σολομός ψητός με ρύζι αρωματισμένο με βότανα, σαλάτα shirazi (αγγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι, λεμόνι και ελαιόλαδο) και γιαούρτι. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν ψητά λαχανικά, τορτίγιες με φασόλια και αβοκάντο ή μπιφτέκια γαλοπούλας - καθώς το κόκκινο κρέας καταναλώνεται σπάνια στο σπίτι του.

Γλυκό χωρίς ενοχές

Ο Mozaffarian δηλώνει ότι τρώει επιδόρπιο τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Επιλέγει μαύρη σοκολάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο ή σπιτικά μπισκότα με μακαντάμια.

Προτείνει μάλιστα στους ασθενείς του ένα φλιτζάνι παγωτό βανίλια με αμύγδαλα ή φράουλες, επισημαίνοντας ότι έχει χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από το ψωμί και περιέχει πρωτεΐνη και λιπαρά.

παγωτό βανίλια

Εναλλακτικά, προτείνει smoothie με κατεψυγμένα φρούτα και λίγο γάλα ως πιο υγιεινή επιλογή.

Η βασική του συμβουλή είναι τριπλή: Να δίνουμε προσοχή στη γεύση του φαγητού μας, να μαγειρεύουμε όσο περισσότερο μπορούμε στο σπίτι και να αποφεύγουμε τα συσκευασμένα και υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα.

Με πληροφορίες από τη Washington Post

