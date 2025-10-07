Καριδιολόγος προειδοποιεί: Mην πίνετε καφέ μετά από αυτή την ώρα και αυτός είναι ο λόγος

Τι ισχύει για το αγαπημένο μας ρόφημα

Newsbomb

Καριδιολόγος προειδοποιεί: Mην πίνετε καφέ μετά από αυτή την ώρα και αυτός είναι ο λόγος
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανάμεσα στα μικρά καθημερινά τελετουργικά, λίγα είναι τόσο καθολικά στην Ευρώπη όσο ο καφές. Υπάρχει στα διαλείμματα της δουλειάς, στις συζητήσεις με φίλους και σχεδόν σε κάθε γεύμα. Ωστόσο, ένας Ισπανός καρδιολόγος προειδοποιεί τώρα ότι η ώρα που καταναλώνουμε καφεΐνη μπορεί να κάνει τη διαφορά για την καρδιά μας.

Στο ισπανικό podcast «Tiene Sentido», που επικαλείται η εφημερίδα El Confidencial, ο γιατρός Αουρέλιο Ρόχας εξήγησε ότι η κατανάλωση καφέ αργά το βράδυ παρεμβαίνει στη φυσική λειτουργία του οργανισμού και μακροπρόθεσμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων. Ο ειδικός τονίζει ότι δεν πρόκειται να «καταδικάσουμε» τον καφέ, αλλά να κατανοήσουμε πώς επηρεάζει το σώμα όταν καταναλώνεται σε συγκεκριμένες ώρες.

Όταν ο καφές παύει να είναι αθώος

Σύμφωνα με τον Ρόχας, όσοι πίνουν καφέ αργά μέσα στη μέρα είναι πιο επιρρεπείς σε καρδιακές επιπλοκές. Ο λόγος σχετίζεται με τον τρόπο που η καφεΐνη δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, κρατώντας τον οργανισμό σε εγρήγορση τη στιγμή που θα έπρεπε να αρχίσει να χαλαρώνει.

Ο γιατρός εξηγεί ότι το σώμα λειτουργεί με βάση τον κιρκαδικό ρυθμό, το βιολογικό μας ρολόι που ρυθμίζει τον ύπνο, την ενέργεια και τον μεταβολισμό. Η καφεΐνη, μπλοκάροντας τους υποδοχείς της αδενοσίνης –της ουσίας που προκαλεί υπνηλία– παρατείνει τεχνητά την εγρήγορση και διαταράσσει τους μηχανισμούς φυσικής αποκατάστασης.

Ο ύπνος δεν σημαίνει πάντα ξεκούραση

Ο Ρόχας τονίζει ότι «ύπνος δεν σημαίνει απαραίτητα ξεκούραση». Ακόμη και όταν ο ύπνος έρχεται εύκολα, η καφεΐνη μπορεί να εμποδίσει τον εγκέφαλο να ολοκληρώσει τα βαθύτερα στάδια ανάπαυσης, τα οποία είναι κρίσιμα για την αναγέννηση των ιστών, την ισορροπία των ορμονών και την αποκατάσταση της ενέργειας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να κοιμηθεί πολλές ώρες αλλά να ξυπνήσει κουρασμένος, ευερέθιστος ή με αίσθημα συσσωρευμένης κόπωσης. Μεσοπρόθεσμα, αυτή η ανισορροπία οδηγεί σε αυξημένο στρες και υψηλή αρτηριακή πίεση, δύο γνωστούς παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις.

Η «σωστή» ώρα για καφέ

Ο καρδιολόγος συμβουλεύει να περιορίζεται η κατανάλωση καφέ στο πρώτο μισό της ημέρας, αποφεύγοντάς τον μετά τις 3 το μεσημέρι. Παρότι η διεγερτική δράση του μοιάζει να υποχωρεί γρήγορα, η καφεΐνη παραμένει ενεργή στον οργανισμό για αρκετές ώρες, επηρεάζοντας τον φυσικό κύκλο ξεκούρασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το να τηρεί κανείς αυτό το όριο είναι αρκετό για να απολαμβάνει τα οφέλη του καφέ – περισσότερη ενέργεια, καλύτερη συγκέντρωση και διάθεση – χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον ύπνο ή την καρδιαγγειακή υγεία.

Καφές ναι, αλλά με μέτρο

Ο Ρόχας υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η καφεΐνη, αλλά η υπερβολική και η άκαιρη κατανάλωσή της. Ένα με δύο φλιτζάνια καφέ την ημέρα, το πρωί και μαζί με μια ισορροπημένη διατροφή, δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους.

Τονίζει ακόμη ότι η ουσιαστική πρόληψη προϋποθέτει έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής: συστηματική άσκηση, ποικίλη διατροφή, διαχείριση του στρες και υγιείς κοινωνικές σχέσεις – συνήθειες που παραμένουν η καλύτερη προστασία για την καρδιά.

Μια μικρή αλλαγή με μεγάλη σημασία

Η προειδοποίηση του καρδιολόγου, όπως μεταδίδει το El Confidencial, είναι απλή: ο καφές πρέπει να είναι σύμμαχος της ενέργειας μέσα στη μέρα, όχι εχθρός του νυχτερινού ύπνου. Ο περιορισμός της κατανάλωσης τις βραδινές ώρες μπορεί να μοιάζει ασήμαντος, αλλά είναι καθοριστικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και τη διατήρηση της καρδιακής υγείας μακροπρόθεσμα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 184 ουκρανικά drones κατερρίφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας - Βίντεο

09:08ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πρεμιέρα στην preseason χωρίς Γιάννη οι Μπακς – Πάτησε παρκέ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν - Πήγε στην επίδειξη μόδας του οίκου Chanel

08:57ΥΓΕΙΑ

Καριδιολόγος προειδοποιεί: Mην πίνετε καφέ μετά από αυτή την ώρα και αυτός είναι ο λόγος

08:56ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπή» για το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα: Οι ανανεώσιμες πηγές ξεπέρασαν για πρώτη φορά σε συνολική παραγωγή τον άνθρακα

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου: Νύχτα θρίλερ με διακοπές ρεύματος και εκρήξεις

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Αρτέμιος Μίντζας: Αυτός είναι ο 60χρονος ομογενής που πυροβολούσε για δύο ώρες στο Σίδνεϊ - Μυστήριο με το κίνητρό του

08:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Παρέλαση με Κόντη» ο Παναθηναϊκός: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (07/10)

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ: Πώς άλλαξαν τη Μέση Ανατολή οι επιθέσεις της Χαμάς

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενος μετήχθη στις φυαλακές Δομοκού με το στομάχι γεμάτο φακελάκια με ναρκωτικά

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Σάντσες κατηγορείται για κακούργημα – Τον μαχαίρωσε οδηγός φορτηγού έπειτα από καυγά για… μία θέση πάρκινγκ

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Καθολικός ιερέας δολοφονήθηκε στα νότια της χώρας - Εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες

08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αργυρούπολη: Εξετάζει και άλλες καταγγελίες η ΕΛ.ΑΣ. για σεξουαλική παρενόχληση

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας, καθυστερήσεις σε κέντρο και Μεσογείων

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για το Ford Focus ST

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία - «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

08:57ΥΓΕΙΑ

Καριδιολόγος προειδοποιεί: Mην πίνετε καφέ μετά από αυτή την ώρα και αυτός είναι ο λόγος

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Αρτέμιος Μίντζας: Αυτός είναι ο 60χρονος ομογενής που πυροβολούσε για δύο ώρες στο Σίδνεϊ - Μυστήριο με το κίνητρό του

06:32LIFESTYLE

Οι επόμενες κινήσεις του ΣΚΑΪ μετά την Τατιάνα Στεφανίδου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άφησε ζωντανό τον ανιψιό του θύματος - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα κληρονομικά

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Σάντσες κατηγορείται για κακούργημα – Τον μαχαίρωσε οδηγός φορτηγού έπειτα από καυγά για… μία θέση πάρκινγκ

07:13LIFESTYLE

Πένυ Σκάρου: «Με βίασε 70χρονος και έμεινα έγκυος»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Η στιγμή που χαστουκίζει την εν διαστάσει γυναίκα του - Ταμπουρώθηκε στο σπίτι μαζί της - Βίντεο-ντοκουμέντο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Από την πρώτη «Ιντιφάντα« στο «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ - Το «φάντασμα» της οργάνωσης που θα κρίνει την επόμενη ημέρα στη Μ. Ανατολή - Explainer video

06:00MEETING POINT

Ο Αλέξης Τσίπρας και οι τρεις μετασχηματισμοί

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εμπλοκή με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Τελικά ποιοι δεν θέλουν να προχωρήσει το έργο

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ