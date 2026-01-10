Τραμπ: Πρέπει να αποκτήσουμε την Γροιλανδία για να μην την καταλάβει η Κίνα ή η Ρωσία

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας

Newsbomb

Τραμπ: Πρέπει να αποκτήσουμε την Γροιλανδία για να μην την καταλάβει η Κίνα ή η Ρωσία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βγαίνει από το Marine One πριν επιβιβαστεί στο Air Force One στη Joint Base Andrews, στο Μέριλαντ, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026. 

FR170079 AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία ώστε να αποτρέψουν την κατάληψη του νησιού από τη Ρωσία ή την Κίνα στο μέλλον, υποστήριξε χθες Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, παρόλο που διατηρούν ήδη στρατιωτική δύναμη στο νησί βάσει συμφωνίας του 1951, καθώς θεωρεί ότι τέτοιου είδους συμφωνίες δεν επαρκούν για να εγγυηθούν την άμυνα της Γροιλανδίας. «Υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία. Δεν υπερασπίζεσαι τις μισθώσεις. Και εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει η Κίνα ή η Ρωσία», δήλωσε.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας, εκφράζοντας κατ’ επανάληψη την επιθυμία του να την προσαρτήσει, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης για να πετύχει τον σκοπό του.

Η Γροιλανδία έχει διαμηνύσει πως δεν είναι προς πώληση και ότι θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της. Η Γροιλανδία είναι πρώην αποικία της Δανίας στην οποία ανήκει από το 1953. Το 1979 κέρδισε κάποια αυτονομία και τότε έγιναν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στο νησί, όμως η Κοπεγχάγη εξακολουθεί να ορίζει την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη νομισματική πολιτική της Γροιλανδίας, προσφέροντάς της περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. Το 2009 η Γροιλανδία κέρδισε το δικαίωμα να κηρύξει πλήρη ανεξαρτησία έπειτα από δημοψήφισμα, όμως δεν το έχει πράξει καθώς ανησυχεί ότι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της θα χειροτερέψει.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έχει προειδοποιήσει ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Γροιλανδίας ή οποιουδήποτε μέλους του ΝΑΤΟ θα διέλυε τη Συμμαχία και θα σηματοδοτούσε το τέλος της δομής ασφαλείας που ισχύει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ προσπαθεί να πείσει τις πετρελαϊκές να «επιστρέψουν» στη Βενεζουέλα

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πρέπει να αποκτήσουμε την Γροιλανδία για να μην την καταλάβει η Κίνα ή η Ρωσία

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Διπλωματική αντίσταση» ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος

02:15ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ηγέτης των ανταρτών καλεί σε «συσπείρωση» την λατινική Αμερική ενάντια στις ΗΠΑ

01:51ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: το παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Κατηγορεί την Σεούλ για παραβίαση του εναέριου χώρου της

01:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: "Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα", δηλώνει ο Τραμπ

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Να εγκαταλείψουν την πόλη όσοι μπορούν ζητά ο δήμαρχος - Η μισή πόλη χωρίς θέρμανση - Νέες επιθέσεις τώρα από drones

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

23:56ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανοικοδόμηση 800 δισ. για την Ουκρανία: Oι ΗΠΑ μπροστά, η Ευρώπη… θεατής

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε χειμέριο λήθαργο οι αρκούδες στο Νυμφαίο: Η διαφορά θηλυκών-αρσενικών και η ξεχωριστή προσπάθεια της Αλεξάνδρας

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Ράιαν Τσεν, ο «Κινέζος Τραμπ» που έγινε viral στο TikTok

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Το «δώρο» της Πρωτοχρονιάς στο ΠΑΓΝΗ: Η μάχη με τη σπάνια παθολογία και η νίκη των γιατρών

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο – Μεταβαίνουν στο νησί εθελοντές με σκυλιά και drones

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Αντέδρασε και επέστρεψε στις νίκες

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι θα πετύχει συμφωνία για τη Γροιλανδία, «με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

19:45ΚΑΙΡΟΣ

«Κατεβαίνει» η παγωνιά, χιόνια και στα πεδινά από Δευτέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :15 ημερών έγκυος φέρεται να ήταν 18χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

20:50ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγεται» το Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή - Θα κατηγορηθούν για «μοχαρέμπε» 

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου», λέει ο αδελφός των δύο κοριτσιών - Τα πρώτα λόγια των θυμάτων

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Επέστρεφε από το σχολείο και έπεσε πάνω της ο σταυρός του φαρμακείου», λέει ο πατέρας της 16χρονης

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Να εγκαταλείψουν την πόλη όσοι μπορούν ζητά ο δήμαρχος - Η μισή πόλη χωρίς θέρμανση - Νέες επιθέσεις τώρα από drones

17:53ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα κλείνουν από τις 12 Ιανουαρίου

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Τρία μέτρα προστασίας των Ελλήνων παραγωγών - Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Η στιγμή που το ΙΧ «καρφώνεται» με ταχύτητα στην κολόνα του τραμ - Πώς έγινε το τροχαίο

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

18:12ΚΟΣΜΟΣ

F1 Ferrari: το νέο μονοθέσιο θα ονομάζεται SF-26 - «Αρχίζει μια νέα εποχή»

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Ισχυρές βροχοπτώσεις, χιόνια και κρύο όλη την εβδομάδα – «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ