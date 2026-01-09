Συνομιλίες Ρούτε με Ρούμπιο για τη σημασία της Αρκτικής για την κοινή ασφάλεια της συμμαχίας
Αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια σειρά από επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής βίας
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, συνομίλησε σήμερα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για τη σημασία που έχει η περιοχή της Αρκτικής για την κοινή ασφάλεια της συμμαχίας, όπως δήλωσε μέσω ανάρτησης στο «Χ» εκπρόσωπος της συμμαχίας.
Αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια σειρά από επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής βίας.
