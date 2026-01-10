Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά και την 21η αγωνιστική (απομένει ένας αγώνας που πήρε αναβολή) – Στη μία νίκη από την κορυφή ο Παναθηναϊκός AKTOR, στις 2 ο Ολυμπιακός με ματς λιγότερο.
Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της 21ης αγωνιστικής στην Euroleague και η πρώτη διαβολοβδομάδα του 2026. Με τα αποτελέσματα που είχαμε, υπάρχουν τέσσερις ομάδες στις 14 νίκες, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να απέχει μόλις μία από την κορυφή. Ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε της Μπάγερν, ανέβηκε στις 12 νίκες έχοντας ματς λιγότερο.
Τη νίκη της βραδιάς πέτυχε η Ζαλγκίρις που… ισοπέδωσε τον Ερυθρό Αστέρα στο Κάουνας (99-67). Η Μπασκόνια επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 78-73, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο νίκησε και την Αναντόλου Έφες με 87-74. Εύκολο βράδυ είχε η Μπαρτσελόνα με το 88-70 επί της Παρτίζαν.
EUROLEAGUE – 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Παναθηναϊκός AKTOR–Βίρτους Μπολόνια 84-71
- Ντουμπάι–Φενερμπαχτσέ 92-81
- Βαλένθια–Μονακό 92-101
- Ρεάλ Μαδρίτης–Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86
- Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου 95-80
- Ζαλγκίρις Κάουνας– Ερυθρός Αστέρας 99-67
- Μπασκόνια–Βιλερμπάν 78-73
- Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές 87-74
- Μπαρτσελόνα–Παρτιζάν 88-70
Τρίτη, 3 Μαρτίου
- Χαποέλ Τελ Αβίβ–Παρί
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
- Μονακό 14-7
- Βαλένθια 14-7
- Μπαρτσελόνα 14-7
- Φενερμπαχτσέ 13-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
- Παναθηναϊκός AKTOR 13-8
- Ολυμπιακός 12-8
- Ζαλγκίρις Κάουνας 12-9
- Ερυθρός Αστέρας 11-10
- Αρμάνι Μιλάνο 11-10
- Βίρτους Μπολόνια 10-11
- Ντουμπάι 10-11
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
- Παρί 7-13
- Μπάγερν Μονάχου 7-14
- Μπασκόνια 7-14
- Αναντολού Εφές 6-15
- Βιλερμπάν 6-15
- Παρτιζάν 6-15
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η)
Πέμπτη 15/1
- Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια
- Αναντολού Εφές – Μπασκόνια
- Μπάγερν μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας
- Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας
- Παρί – Μονακό
Παρασκευή 16/1
- Φενερμπαχτσέ – Βαλένθια
- Βιλερμπάν – Χαποέλ Τελ Αβίβ
- Παρτιζάν – Ολυμπιακός
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα