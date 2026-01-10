Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της 21ης αγωνιστικής στην Euroleague και η πρώτη διαβολοβδομάδα του 2026. Με τα αποτελέσματα που είχαμε, υπάρχουν τέσσερις ομάδες στις 14 νίκες, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να απέχει μόλις μία από την κορυφή. Ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε της Μπάγερν, ανέβηκε στις 12 νίκες έχοντας ματς λιγότερο.

Τη νίκη της βραδιάς πέτυχε η Ζαλγκίρις που… ισοπέδωσε τον Ερυθρό Αστέρα στο Κάουνας (99-67). Η Μπασκόνια επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 78-73, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο νίκησε και την Αναντόλου Έφες με 87-74. Εύκολο βράδυ είχε η Μπαρτσελόνα με το 88-70 επί της Παρτίζαν.

EUROLEAGUE – 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παναθηναϊκός AKTOR–Βίρτους Μπολόνια 84-71

Ντουμπάι–Φενερμπαχτσέ 92-81

Βαλένθια–Μονακό 92-101

Ρεάλ Μαδρίτης–Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86

Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου 95-80

Ζαλγκίρις Κάουνας– Ερυθρός Αστέρας 99-67

Μπασκόνια–Βιλερμπάν 78-73

Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές 87-74

Μπαρτσελόνα–Παρτιζάν 88-70

Τρίτη, 3 Μαρτίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ–Παρί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Μονακό 14-7 Βαλένθια 14-7 Μπαρτσελόνα 14-7 Φενερμπαχτσέ 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 13-8 Παναθηναϊκός AKTOR 13-8 Ολυμπιακός 12-8 Ζαλγκίρις Κάουνας 12-9 Ερυθρός Αστέρας 11-10 Αρμάνι Μιλάνο 11-10 Βίρτους Μπολόνια 10-11 Ντουμπάι 10-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13 Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-14 Μπασκόνια 7-14 Αναντολού Εφές 6-15 Βιλερμπάν 6-15 Παρτιζάν 6-15

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η)

Πέμπτη 15/1

Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια

Αναντολού Εφές – Μπασκόνια

Μπάγερν μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας

Παρί – Μονακό

Παρασκευή 16/1