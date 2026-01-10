Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά και την 21η αγωνιστική (απομένει ένας αγώνας που πήρε αναβολή) – Στη μία νίκη από την κορυφή ο Παναθηναϊκός AKTOR, στις 2 ο Ολυμπιακός με ματς λιγότερο.

Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της 21ης αγωνιστικής στην Euroleague και η πρώτη διαβολοβδομάδα του 2026. Με τα αποτελέσματα που είχαμε, υπάρχουν τέσσερις ομάδες στις 14 νίκες, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να απέχει μόλις μία από την κορυφή. Ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε της Μπάγερν, ανέβηκε στις 12 νίκες έχοντας ματς λιγότερο.

Τη νίκη της βραδιάς πέτυχε η Ζαλγκίρις που… ισοπέδωσε τον Ερυθρό Αστέρα στο Κάουνας (99-67). Η Μπασκόνια επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 78-73, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο νίκησε και την Αναντόλου Έφες με 87-74. Εύκολο βράδυ είχε η Μπαρτσελόνα με το 88-70 επί της Παρτίζαν.

EUROLEAGUE – 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Παναθηναϊκός AKTOR–Βίρτους Μπολόνια 84-71
  • Ντουμπάι–Φενερμπαχτσέ 92-81
  • Βαλένθια–Μονακό 92-101
  • Ρεάλ Μαδρίτης–Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86
  • Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου 95-80
  • Ζαλγκίρις Κάουνας– Ερυθρός Αστέρας 99-67
  • Μπασκόνια–Βιλερμπάν 78-73
  • Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές 87-74
  • Μπαρτσελόνα–Παρτιζάν 88-70

Τρίτη, 3 Μαρτίου

  • Χαποέλ Τελ Αβίβ–Παρί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  2. Μονακό 14-7
  3. Βαλένθια 14-7
  4. Μπαρτσελόνα 14-7
  5. Φενερμπαχτσέ 13-7
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
  7. Παναθηναϊκός AKTOR 13-8
  8. Ολυμπιακός 12-8
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας 12-9
  10. Ερυθρός Αστέρας 11-10
  11. Αρμάνι Μιλάνο 11-10
  12. Βίρτους Μπολόνια 10-11
  13. Ντουμπάι 10-11
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
  15. Παρί 7-13
  16. Μπάγερν Μονάχου 7-14
  17. Μπασκόνια 7-14
  18. Αναντολού Εφές 6-15
  19. Βιλερμπάν 6-15
  20. Παρτιζάν 6-15

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η)

Πέμπτη 15/1

  • Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια
  • Αναντολού Εφές – Μπασκόνια
  • Μπάγερν μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας
  • Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας
  • Παρί – Μονακό

Παρασκευή 16/1

  • Φενερμπαχτσέ – Βαλένθια
  • Βιλερμπάν – Χαποέλ Τελ Αβίβ
  • Παρτιζάν – Ολυμπιακός
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

