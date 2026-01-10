Αυστραλία: Kηρύχθηκε εθνική καταστροφή λόγω των πυρκαγιών

Οι αρχές της Αυστραλίας κήρυξαν κατάσταση εθνικής καταστροφής, δίνοντας εκτεταμένες εξουσίες έκτακτης ανάγκης στις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι πυρκαγιές σαρώνουν τα νοτιοανατολικά της χώρας, καταστρέφοντας σπίτια και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Η πολιτεία της Βικτώρια βρίσκεται στο επίκεντρο, με τις συνθήκες να παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.

Την ίδια ώρα, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, καθώς κύμα καύσωνα κάλυψε την περιοχή μέσα στην εβδομάδα. Οι ισχυροί, θερμοί άνεμοι ενίσχυσαν τα πύρινα μέτωπα, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης. Μία από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές κατέκαψε σχεδόν 150.000 εκτάρια, δηλαδή περίπου 370.000 στρέμματα, κοντά στην περιοχή Λόνγκγουντ.

Η πρωθυπουργός της Βικτώριας, Τζασίντα Άλαν, ανακοίνωσε ότι οι εκκενώσεις θα γίνονται με εντολή της Πυροσβεστικής. «Όλα έχουν να κάνουν με την προστασία των ζωών. Αν σας πουν να φύγετε, φύγετε», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δεκάδες κτίρια κατεστραμμένα και ενεργά μέτωπα

Ο επίτροπος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, Τιμ Βίμπους, ανέφερε ότι τουλάχιστον 130 κατασκευές έχουν καταστραφεί σε ολόκληρη την πολιτεία, ανάμεσά τους κατοικίες, υπόστεγα και βοηθητικά κτίρια. Όπως λένε όσοι βρίσκονται εκεί, οι ζημιές επεκτείνονται και στον πρωτογενή τομέα, με καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αμπελώνες και μεγάλο αριθμό ζώων να έχουν πληγεί ή χαθεί.

Παρά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών σε ορισμένες περιοχές, δέκα μεγάλες πυρκαγιές παραμένουν ενεργές. Ο ίδιος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι αρκετά από τα μέτωπα αναμένεται να καίνε για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, ενώ υπάρχει φόβος για νέες εστίες από κεραυνούς που καταγράφηκαν το απόγευμα και τη νύχτα της Πέμπτης.

Μνήμες από το «Μαύρο Καλοκαίρι»

Οι σοβαρότερες πυρκαγιές στην Αυστραλία εντοπίζονται κυρίως σε αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές, όπου οι κοινότητες αριθμούν λίγες εκατοντάδες κατοίκους. Κοντά στη μικρή πόλη Γουάλβα ξέσπασε ακόμη ένα μέτωπο σε θαμνώδη έκταση, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες από όλη τη χώρα έχουν κινητοποιηθεί για να συνδράμουν.

Η κατάσταση φέρνει μνήμες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του «Μαύρου Καλοκαιριού» το 2019–2020, που κατέστρεψαν εκατομμύρια εκτάρια, χιλιάδες σπίτια και έπνιξαν ολόκληρες πόλεις σε τοξικό καπνό. Σύμφωνα με ερευνητές, το κλίμα της Αυστραλίας έχει θερμανθεί κατά μέσο όρο κατά 1,51°C από το 1910, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση της συχνότητας και της έντασης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Την ίδια ώρα, η χώρα παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς φυσικού αερίου και άνθρακα παγκοσμίως, δύο καύσιμα που συνδέονται άμεσα με την παγκόσμια θέρμανση, σε ένα πλαίσιο όπου οι πυρκαγιές στην Αυστραλία επανέρχονται με ολοένα και πιο καταστροφικό τρόπο.

