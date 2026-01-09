Ανοικοδόμηση 800 δισ. για την Ουκρανία: Oι ΗΠΑ μπροστά, η Ευρώπη… θεατής

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι βαθιά πολιτικό. Η ΕΕ δείχνει για ακόμη μία φορά ότι λειτουργεί περισσότερο ως ταμείο παρά ως γεωπολιτικός παίκτης

Μαριάννα Γεωργαντή

Ανοικοδόμηση 800 δισ. για την Ουκρανία: Oι ΗΠΑ μπροστά, η Ευρώπη… θεατής
AP/Evgeniy Maloletka
ΑΠΟΨΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία σχεδιάζουν να υπογράψουν συμφωνία ανοικοδόμησης ύψους 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Όπως αναφέρεται, οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν εκεί για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, η οποία παρουσιάζεται ως «μεταπολεμικό σχέδιο ευημερίας και ασφάλειας» για την Ουκρανία.

Η είδηση, αν επιβεβαιωθεί, δεν αφορά απλώς ένα ακόμη διεθνές οικονομικό deal. Αφορά το ποιος θα ελέγξει την επόμενη μέρα της Ουκρανίας και ποιος θα μείνει με τον λογαριασμό «στο χέρι».

Ποιος πλήρωσε και ποιος θα κερδίσει

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σηκώσει τεράστιο βάρος από την αρχή του πολέμου: χρηματοδότηση, κυρώσεις, ενεργειακό κόστος, πληθωρισμός, προσφυγικές ροές. Σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες πλήρωσαν πολύ ακριβότερο τίμημα απ’ ό,τι οι ΗΠΑ.

Και όμως, την ώρα που ανοίγει το μεγάλο τραπέζι της ανοικοδόμησης, η Ευρώπη δεν φαίνεται να κάθεται στην κεφαλή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται με τον γνώριμο τρόπο: πρώτα στρατηγική, μετά χρήμα, μετά συμβόλαια. Με ενιαία γραμμή, πολιτική κάλυψη και ξεκάθαρη στόχευση, φροντίζουν να εξασφαλίσουν ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα έχουν τον πρώτο λόγο στα μεγάλα έργα υποδομών, ενέργειας, τεχνολογίας και άμυνας.

Η Ευρώπη, αντίθετα, εμφανίζεται για άλλη μια φορά κατακερματισμένη, αργή και χωρίς κοινό σχέδιο. Πολύ πρόθυμη να χρηματοδοτεί, πολύ λιγότερο αποφασισμένη να επιβάλλει όρους. Έτσι κινδυνεύει να περιοριστεί σε ρόλο κομπάρσου: να πάρει δευτερεύοντα έργα, υπεργολαβίες και «ψίχουλα», ενώ το στρατηγικό και οικονομικό βάρος θα το σηκώσουν άλλοι.

Η γεωπολιτική αφέλεια της Ευρώπης

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι βαθιά πολιτικό. Η ΕΕ δείχνει για ακόμη μία φορά ότι λειτουργεί περισσότερο ως ταμείο παρά ως γεωπολιτικός παίκτης. Πληρώνει, στηρίζει, θυσιάζεται, αλλά όταν έρχεται η ώρα της ανταμοιβής, δεν διεκδικεί. Και στη διεθνή πολιτική, ό,τι δεν διεκδικείς, απλώς το χάνεις.

Η συμφωνία των 800 δισ., αν υλοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όποιος έχει σχέδιο και ισχύ, καθορίζει το παιχνίδι. Οι υπόλοιποι ακολουθούν.

Για την Ελλάδα, το μήνυμα είναι διπλά ανησυχητικό. Η χώρα στήριξε πολιτικά και στρατιωτικά την Ουκρανία, επωμίστηκε ενεργειακό κόστος και πληθωριστικές πιέσεις, χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει καμία σοβαρή θέση στο τραπέζι της επόμενης μέρας.

Ελληνικές κατασκευαστικές, ενεργειακές και τεχνικές εταιρείες θα μπορούσαν να έχουν ρόλο στην ανοικοδόμηση. Όμως χωρίς εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική, ο ρόλος αυτός κινδυνεύει να μείνει θεωρητικός. Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες της ΕΕ, κινδυνεύει να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση του «πρόθυμου συμμάχου» που πλήρωσε, αλλά δεν κέρδισε.

Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας δεν θα είναι φιλανθρωπία. Θα είναι οικονομική κίνηση, επιρροή και γεωπολιτική ισχύς. Και μέχρι στιγμής, όλα δείχνουν ότι οι ΗΠΑ το γνωρίζουν πολύ καλά. Το ερώτημα είναι αν και πότε θα το καταλάβει και η Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Να εγκαταλείψουν την πόλη όσοι μπορούν ζητά ο δήμαρχος - Η μισή πόλη χωρίς θέρμανση - Νέες επιθέσεις τώρα από drones

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

23:56ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανοικοδόμηση 800 δισ. για την Ουκρανία: Oι ΗΠΑ μπροστά, η Ευρώπη… θεατής

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε χειμέριο λήθαργο οι αρκούδες στο Νυμφαίο: Η διαφορά θηλυκών-αρσενικών και η ξεχωριστή προσπάθεια της Αλεξάνδρας

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Ράιαν Τσεν, ο «Κινέζος Τραμπ» που έγινε viral στο TikTok

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Το «δώρο» της Πρωτοχρονιάς στο ΠΑΓΝΗ: Η μάχη με τη σπάνια παθολογία και η νίκη των γιατρών

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο – Μεταβαίνουν στο νησί εθελοντές με σκυλιά και drones

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Αντέδρασε και επέστρεψε στις νίκες

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι θα πετύχει συμφωνία για τη Γροιλανδία, «με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο»

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν - «Δείξτε αυτοσυγκράτηση»

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σενάρια για πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Μάρτιο – Υπό ασφυκτική πίεση ο Λεκορνί

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού ποδοσφαίρου»

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το καθεστώς αλ Σαράα συνεχίζει τις «εκκαθαρίσεις» Κούρδων στο Χαλέπι

22:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάντσεστερ Σίτι: Γιατί ο Γκουαρδιόλα άναψε «πράσινο φως» για την απόκτηση του Σεμένιο

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης μετά από τροχαίο με θύμα 77χρονη - Γυρνούσαν με τον εγγονό της από το σχολείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:45ΚΑΙΡΟΣ

«Κατεβαίνει» η παγωνιά, χιόνια και στα πεδινά από Δευτέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :15 ημερών έγκυος φέρεται να ήταν 18χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου», λέει ο αδελφός των δύο κοριτσιών - Τα πρώτα λόγια των θυμάτων

17:53ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα κλείνουν από τις 12 Ιανουαρίου

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Επέστρεφε από το σχολείο και έπεσε πάνω της ο σταυρός του φαρμακείου», λέει ο πατέρας της 16χρονης

20:50ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγεται» το Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή - Θα κατηγορηθούν για «μοχαρέμπε» 

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Η στιγμή που το ΙΧ «καρφώνεται» με ταχύτητα στην κολόνα του τραμ - Πώς έγινε το τροχαίο

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Τρία μέτρα προστασίας των Ελλήνων παραγωγών - Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε χειμέριο λήθαργο οι αρκούδες στο Νυμφαίο: Η διαφορά θηλυκών-αρσενικών και η ξεχωριστή προσπάθεια της Αλεξάνδρας

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο – Μεταβαίνουν στο νησί εθελοντές με σκυλιά και drones

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι θα πετύχει συμφωνία για τη Γροιλανδία, «με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ