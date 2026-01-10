ΗΠΑ: Σε «παραλήρημα» ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν - Απορρίπτει τις κατηγορίες της Τεχεράνης

Σκληρή απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον Αμπάς Αραγτσί

Η σφραγίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διακρίνεται στο βήμα της αίθουσας ενημέρωσης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσινγκτον,

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

