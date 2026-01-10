Ολλανδία: Ο Ρομπ Γέτεν προχωρά σε κυβέρνηση μειοψηφίας με VVD και CDA

Σχεδόν τρεις μήνες μετά τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου, ο ηγέτης του D66 ανακοίνωσε συμφωνία με δύο κεντροδεξιά κόμματα

Ολλανδία: Ο Ρομπ Γέτεν προχωρά σε κυβέρνηση μειοψηφίας με VVD και CDA

Ο Rob Jetten, ηγέτης του κόμματος Δημοκρατικοί '66 (D66), μιλάει στα ΜΜΕ μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής Martin Bosma, στη Χάγη της Ολλανδίας, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025. 

Στον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας προχωρά η Ολλανδία, καθώς ο κεντρώος Ρομπ Γέτεν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποδέχθηκε τη δημιουργία κυβερνητικού σχήματος με δύο κεντροδεξιά κόμματα, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν τις βουλευτικές εκλογές.
«Θέλουμε μια κυβέρνηση γρήγορα με ένα φιλόδοξο και σταθερό πρόγραμμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο 38χρονος Γέτεν, λίγες ώρες μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Εκλογές και δύσκολες ισορροπίες

Το κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν κατέγραψε απρόσμενη νίκη στις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου, επικρατώντας με μικρή διαφορά του ακροδεξιού PVV του Χέερτ Βίλντερς, σε μια αναμέτρηση που παρακολουθήθηκε στενά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κι όμως, ο έντονος κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού στην Ολλανδία κατέστησε αδύνατο τον σχηματισμό σταθερής πλειοψηφίας.

Παρά τις προσπάθειες, ο Γέτεν δεν εξασφάλισε τον αριθμό εδρών που απαιτούνταν για τον συνασπισμό που επιδίωκε, γεγονός που οδήγησε στη λύση της κυβέρνησης μειοψηφίας στην Ολλανδία.


Συμφωνία με VVD και CDA

Ύστερα από εβδομάδες διαβουλεύσεων, ο Γέτεν ανακοίνωσε ότι το D66 θα κυβερνήσει μαζί με τους φιλελεύθερους του VVD, υπό την ηγεσία της Ντιλάν Γεσιλγκόζ, και το κεντροδεξιό CDA, με επικεφαλής τον Χένρι Μπότενμπαλ. «Βλέπουμε μια πραγματική ευκαιρία για συνεργασία με το κοινοβούλιο χάρη σε αυτά τα τρία κόμματα», ανέφερε.
Τα τρία κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 66 έδρες, αριθμό πολύ χαμηλότερο από την απόλυτη πλειοψηφία των 76 εδρών στο ολλανδικό κοινοβούλιο των 150 μελών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαρκή αναζήτηση συναινέσεων.


Αναζήτηση στηρίξεων στο κοινοβούλιο

Ο Ρομπ Γέτεν παραδέχθηκε ότι η επίτευξη πλειοψηφιών θα είναι δύσκολη σε ένα πολωμένο κοινοβούλιο, «όχι όμως αδύνατη». Όπως είπε, αν η κυβέρνηση μειοψηφίας στην Ολλανδία καταθέσει «καλές προτάσεις», άλλα κόμματα θα είναι πρόθυμα να συζητήσουν, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια της χώρας, ζήτημα στο οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν δεσμευθεί και άλλες πολιτικές δυνάμεις.
Τις επόμενες εβδομάδες, οι τρεις αρχηγοί κομμάτων αναμένεται να συναντηθούν με τους υπόλοιπους πολιτικούς ηγέτες, με στόχο συμφωνίες στα βασικά νομοθετικά θέματα που η νέα κυβέρνηση μειοψηφίας θέλει να προωθήσει.

