Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Θέατρο, immersive εκθέσεις, μουσική και μια μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση

Θέατρο

«Αρχιμάστορας Σόλνες»

του Χένρικ Ίψεν

Θέατρο Οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής»: Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Χένρικ Ίψεν, ανεβαίνει σε νέα μετάφραση και διασκευή του Γιώργου Σκεύα, ο οποίος αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η ανθρώπινη ταυτότητα και τα όριά της. Ποιος είναι ο δημιουργός όταν η ίδια του η δύναμη αρχίζει να τον φοβίζει; Πού σταματά η έμπνευση και πού γεννιέται η ενοχή;

Ο Σόλνες, ένας αρχιτέκτονας που κάποτε οραματιζόταν να χτίζει ναούς, καταλήγει να υψώνει σπίτια πάνω στα συντρίμμια της προσωπικής του ζωής. Μπορεί να αντέξει όταν το ίδιο του το έργο τον ξεπερνά; Και τι μένει όταν η επιτυχία μετατρέπεται σε βάρος ασήκωτο;

Τον απαιτητικό και εμβληματικό ρόλο του Σόλνες ερμηνεύει ο Άρης Λεμπεσόπουλος, πλαισιωμένος από έναν επταμελή θίασο, σε μια παράσταση που φωτίζει εκ νέου τα διαχρονικά υπαρξιακά ερωτήματα του ιψενικού σύμπαντος.

Σκηνοθεσία - Μετάφραση - Διασκευή: Γιώργος Σκεύας

Πρωταγωνιστούν: Άρης Λεμπεσόπουλους, Άγγελος Μπούρας, Νικολίτσα Ντρίζη, Γιάννης Εγγλέζος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Ιωάννα Καλλιτσάντση, Λουίζα Παυλάκη

Εισιτήρια: ticketservices.gr

«1984»

του George Orwell

Θέατρο Δίπυλον: Σαμουήλ Καλογήρου 2, Αθήνα

Το 1984 του George Orwell παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά αλληγορικά έργα του 20ού αιώνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ουίνστον Σμιθ, ένας άνθρωπος που αγωνίζεται να διατηρήσει τη σκέψη και την ατομικότητά του σε μια κοινωνία απόλυτου ελέγχου, όπου ο Μεγάλος Αδελφός και η Αστυνομία Σκέψης ρυθμίζουν κάθε πτυχή της ζωής. Η διαστρέβλωση της αλήθειας, η καταστολή και η εξάλειψη της ελεύθερης βούλησης συνθέτουν ένα ζοφερό τοπίο που παραμένει ανατριχιαστικά επίκαιρο.

Στη σκηνική μεταφορά, ένας ηθοποιός-performer αναλαμβάνει όλους τους ρόλους, αποδίδοντας το εσωτερικό και εξωτερικό ταξίδι του ήρωα, ενώ τέσσερις μουσικοί επί σκηνής δημιουργούν ένα ζωντανό ηχητικό περιβάλλον. Η πρωτότυπη μουσική μπλέκει μνήμες και σκοτεινούς ρυθμούς, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανθρώπινη ανάγκη για ελευθερία και την ασφυκτική επιβολή του ολοκληρωτισμού.

Σκηνοθεσία – Ερμηνεία:

Γιώργος Παπαγεωργίου

Εισιτήρια: more.com

Προτάσεις σινεμά

«Άρκο»

του Ουγκό Μπιενβενού

Ο δεκάχρονος Άρκο ζει σε ένα μακρινό, τεχνολογικά εξελιγμένο μέλλον. Στην πρώτη του δοκιμαστική πτήση με τη στολή-ουράνιο τόξο, ένα απρόοπτο τον εκτοξεύει στο παρελθόν. Εκεί γνωρίζει την Ίρις, ένα κορίτσι της ηλικίας του από το 2075, που αποφασίζει να τον βοηθήσει να επιστρέψει στην εποχή του, ξεκινώντας μαζί του μια περιπέτεια γεμάτη ανατροπές.

Η ταινία έχει ήδη ξεχωρίσει διεθνώς, αποσπώντας το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Annecy International Animation Film Festival, το σημαντικότερο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων παγκοσμίως, καθώς και το Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας Animation στα European Film Awards. Η διεθνής του απήχηση φανερώνεται και από τις υποψηφιότητες για Όσκαρ και BAFTA , ενώ διεκδικεί τέσσερα César Awards.

«Οικογένεια Προς Ενοικίαση»

της Χικάρι

Ένας Αμερικανός ηθοποιός που ζει στο Τόκιο νιώθει χαμένος, αναζητώντας έναν σκοπό που διαρκώς του διαφεύγει. Όταν προσλαμβάνεται από ένα ιαπωνικό γραφείο «ενοικιαζόμενης οικογένειας» - μια εταιρεία που παρέχει ανθρώπους για να υποδύονται συγγενείς ή οικείους σε όσους το έχουν ανάγκ - αποδέχεται έναν ρόλο που ξεπερνά κάθε προηγούμενη εμπειρία του.

Υποδυόμενος πατέρες, συζύγους ή φίλους για λογαριασμό αγνώστων, βυθίζεται στις ζωές των πελατών του και σταδιακά αρχίζει να αναπτύσσει αληθινούς συναισθηματικούς δεσμούς. Όσο οι «ρόλοι» γίνονται πιο απαιτητικοί, τα όρια ανάμεσα στην ερμηνεία και την προσωπική του ταυτότητα θολώνουν, οδηγώντας τον σε μια απρόσμενη υπαρξιακή αναμέτρηση.

Έκθεση

«Frida Kahlo Beyond the Icon - The Immersive Experience»

Ο κόσμος της Φρίντα Κάλο ζωντανεύει μέσα από μια καθηλωτική, βιωματική εμπειρία που δεν περιορίζεται στην απλή αφήγηση της ζωής της, αλλά προσκαλεί το κοινό να τη «συναντήσει» ουσιαστικά.

Μετά τη μεγάλη απήχηση της έκθεσης Dali Cybernetics – The Immersive Experience, η VideoTheatre παρουσιάζει από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου το Frida Kahlo: Beyond the Icon – Immersive Experience, μια πολυμεσική παραγωγή που αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και πολυδιάστατη αφήγηση.

Μέσα από εντυπωσιακές προβολές και ηχητικά τοπία, αναδεικνύονται καθοριστικοί σταθμοί της ζωής και της καλλιτεχνικής πορείας της, φωτίζοντας την προσωπική της δύναμη, την πολιτική της σκέψη και τη διαχρονική επιρροή της. Πρόκειται για μια εμπειρία που συνδυάζει τέχνη και τεχνολογία, εμπνέοντας θεατές κάθε ηλικίας.

Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος: Πειραιώς 254

ΩΡΑΡΙΟ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Δευτέρα: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη-Πέμπτη: 10:00π.μ. - 2.00μ.μ. (τελευταία είσοδος 1.00μ.μ.) // Πρωινά για σχολεία έως 12.30μ.μ.

Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή: 10π.μ. - 8.00 μ.μ. (τελευταία είσοδος 7.00μ.μ.)

Μουσική

«Doros Dimosthenous sings Elvis – Carnival with… the King»

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς

Μια παράσταση που ζωντανεύει τον μύθο του Elvis μέσα από τα πιο αγαπημένα rock ’n’ roll τραγούδια του, αλλά και τις διαχρονικές μπαλάντες που τον καθιέρωσαν ως τον απόλυτο King της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ένα live γεμάτο κέφι, χορό, νοσταλγία και αυθεντική rock ’n’ roll διάθεση.

Παρασκευή 20 – Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Εισιτήρια: more.com

Aποκριάτικης παρέλαση στην Αθήνα

Η Αθήνα γιορτάζει την Κυριακή της Αποκριάς με μια μεγάλη αποκριάτικη πομπή στο κέντρο της πόλης. Το γιορτινό κλίμα θα ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα, με ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση από την Πλατεία Συντάγματος.

Λίγο αργότερα θα δοθεί το έναυσμα για την έναρξη της παρέλασης, η οποία θα διασχίσει κεντρικούς δρόμους της πόλης και θα καταλήξει στην Πλατεία Κοτζιά. Ρυθμό και ενέργεια θα δίνουν ομάδες κρουστών, μετατρέποντας το κέντρο σε μια πολύχρωμη μουσική διαδρομή.

Στιγμιότυπα από τον εορτασμό του 2025

Ξυλοπόδαροι, θεαματικά δρώμενα και δυναμικές χορογραφίες θα συνοδεύουν την πομπή, ενώ πολιτιστικοί και χορευτικοί φορείς θα συμβάλουν στον εορταστικό και συμπεριληπτικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Στην Πλατεία Κοτζιά θα έχει στηθεί αποκριάτικο πάρτι με DJ set, με τη βραδιά να κορυφώνεται με μουσική, χορό και ένα εντυπωσιακό bubble show γεμάτο σαπουνόφουσκες.

