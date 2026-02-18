Ο Μισάνθρωπος έρχεται στο Θέατρο Φιλίπ - Δείτε τις πρώτες εντυπωσιακές εικόνες

Ο Μισάνθρωπος του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη έρχεται στο Θέατρο Φιλίπ.

Η επετειακή παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου, με την οποία γιόρτασε 50 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας και δημιουργικής προσφοράς, μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε στο κατάμεστο «Κώστας Τσιάνος» κατακτώντας κοινό και κριτικούς με συνεχόμενες sold out βραδιές, έρχεται την άνοιξη και στην Αθήνα.

Από τις 12 Μαρτίου και μόνο για 16 παραστάσεις, στο νέο Θέατρο Φιλίπ της Κυψέλης.

Η πιο δημοφιλής, αλλά και η πιο πικρή κωμωδία του κορυφαίου Γάλλου ποιητή, αφιερωμένη στους απατεώνες κάθε εποχής, επιστρέφει πιο επίκαιρη από ποτέ, σε νέα ελληνική έμμετρη διασκευή 1.600 στίχων από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη, πάνω στη μετάφραση του Γιάγκου Ανδρεάδη.

Μισάνθρωπος ο Γεράσιμος Γεννατας. Μαζί του επί σκηνής ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ: Στεφανία Καραγιάννη, Στάθης Κόκκορης, Αστέρης Κρικώνης,

Μαρσέλα Λένα, Νάντια Μαργαρίτη.

