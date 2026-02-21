Aπάτη σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης: Πώς ένας άνδρας παραλίγο να γίνει ιδιοκτήτης με 200 δολάρια

Όλα ξεκίνησαν το 2018, όταν ο Μίκι Μπαρέτο πλήρωσε 200 δολάρια για να μείνει μία μόνο νύχτα στο ιστορικό ξενοδοχείο, New Yorker , του Μανχάταν. Μετά τη διαμονή του, ζήτησε επίσημο συμβόλαιο ενοικίασης, εκμεταλλευόμενος έναν παλιό νόμο της Νέας Υόρκης για τα κτίρια που χτίστηκαν πριν το 1969.

