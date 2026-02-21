Aπάτη σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης: Πώς ένας άνδρας παραλίγο να γίνει ιδιοκτήτης με 200 δολάρια

Άνδρας που έμενε δωρεάν στο εμβληματικό Hotel New Yorker για χρόνια, δήλωσε ένοχος για απάτη αφού προσπάθησε να γίνει ιδιοκτήτης ολόκληρου του κτιρίου με πλαστά έγγραφα

Όλα ξεκίνησαν το 2018, όταν ο Μίκι Μπαρέτο πλήρωσε 200 δολάρια για να μείνει μία μόνο νύχτα στο ιστορικό ξενοδοχείο, New Yorker, του Μανχάταν. Μετά τη διαμονή του, ζήτησε επίσημο συμβόλαιο ενοικίασης, εκμεταλλευόμενος έναν παλιό νόμο της Νέας Υόρκης για τα κτίρια που χτίστηκαν πριν το 1969.

