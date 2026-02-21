Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου

Snapshot Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Γρεβενίτης εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το σπίτι του στον Βλαχιώτη Λακωνίας, με ένα από τα κινητά του να βρεθεί αργότερα σε χωράφι στην Αγία Κυριακή.

Ο ανιψιός του ανακάλυψε τα προσωπικά του αντικείμενα, όπως τα γυαλιά του πεταμένα στην αυλή, γεγονός που θεωρείται ύποπτο καθώς ο επιχειρηματίας δεν αποχωριζόταν ποτέ τα γυαλιά του.

Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε ζωντανό τον Γρεβενίτη ήταν ο επιστάτης των κτημάτων, ο οποίος περιγράφει μια φυσιολογική συνάντηση χωρίς ύποπτα στοιχεία.

Η οικογένεια από τις ΗΠΑ υποστηρίζει ότι η εξαφάνιση σχετίζεται με οικογενειακές διαμάχες για την περιουσία, οι οποίες περιλάμβαναν και πλαστογραφημένη διαθήκη.

Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας και έχουν σταλεί για έλεγχο DNA προσωπικά αντικείμενα, ενώ η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη σε μια κλειστή κοινωνία.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και η Αγγελική Νικολούλη φέρνουν στο επίκεντρο της δημοσιότητας μια υπόθεση που θυμίζει αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα για την οικογένεια του Κωνσταντίνου Γρεβενίτη. Η έρευνα της δημοσιογράφου στον Βλαχιώτη Λακωνίας αναδεικνύει έναν δυσεπίλυτο γρίφο, όπου τα προσωπικά αντικείμενα του εύπορου επιχειρηματία «μιλούν» για μια βίαιη νύχτα, την ώρα που η οικογένειά του από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ξεσπά, ζητώντας δικαιοσύνη.

«Είδα τα γυαλιά του πεταμένα στην αυλή»

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της εξαφάνισης ξεκίνησε το πρωί της επόμενης ημέρας, όταν ο ανιψιός του και άνθρωπος εμπιστοσύνης του, τον αναζήτησε στο σπίτι. Οι λεπτομέρειες που περιέγραψε στην κάμερα του «Τούνελ» προκαλούν ανατριχίλα:

«Ανοίγω την πόρτα της αυλής, κάνω δύο-τρία βήματα και βλέπω τα γυαλιά του πεταμένα κάτω. Παραλίγο να τα πατήσω. Τα σήκωσα και τα άφησα στο τραπεζάκι. Πάνω στο τραπέζι είδα και το ασύρματο σταθερό τηλέφωνο και άρχισα να ανησυχώ. Χτυπάω την πόρτα, ανοίγω και μπαίνω μέσα. Κοίταξα στην κρεβατοκάμαρα αλλά δεν ήταν. Πήγα στο άλλο δωμάτιο από κάτω, φώναξα "θείε… θείε", τίποτα, καμία απάντηση».

Η Αγγελική Νικολούλη εστίασε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Γρεβενίτης δεν αποχωριζόταν ποτέ τα γυαλιά του, καθώς χωρίς αυτά η όρασή του ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Ο ανιψιός πρόσθεσε με νόημα:

«Δεν είδα τίποτα περίεργο μέσα στο σπίτι, όλα ήταν στη θέση τους. Δεν είχαν πειράξει τίποτα, ούτε τα ρούχα του... Μέχρι και στην εκκλησία που απέχει 100 μέτρα από το σπίτι του και ήταν ψάλτης, πήγαινε με το αυτοκίνητο».

Στο δημείο που «μίλησε» το κινητό

Ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της υπόθεσης είναι ο εντοπισμός της μίας εκ των δύο συσκευών του αγνοούμενου σε ένα χωράφι στην Αγία Κυριακή, δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνιση. Η δημοσιογράφος ακολούθησε τη διαδρομή μαζί με τον ανιψιό, ο οποίος υπέδειξε το σημείο:

«Εδώ το βρήκαν. Δύο άνθρωποι που περπατούσαν τυχαία βρήκαν τη συσκευή και την πήγαν στην αστυνομία... Είναι περίεργο το πώς βρέθηκε η συσκευή του εδώ. Τον έφεραν στο χωράφι εκείνο το βράδυ που εξαφανίστηκε; Σκέφτομαι το χειρότερο γιατί μου φαίνεται απίθανο να έρθει βράδυ εδώ. Λέω βράδυ γιατί περίπου στις οκτώ τον είχαν δει με τον διαχειριστή στο σπίτι του, άρα όλα έγιναν μετά».

Το «Τούνελ» εντόπισε και τον επιστάτη των κτημάτων, τον τελευταίο άνθρωπο που είδε τον Γρεβενίτη ζωντανό. Η κατάθεσή του στην εκπομπή περιγράφει μια φαινομενικά ήρεμη συνάντηση, η οποία όμως αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το τι ακολούθησε:

«Τον είδα το απόγευμα. Καθίσαμε περίπου μισή ώρα με σαράντα λεπτά. Ήταν ακόμη μέρα όταν πήγα και του είχα πάρει κι έναν καφέ. Πρέπει να ήταν γύρω στις επτά και έφυγα λίγο πριν από τις οκτώ... Μου φάνηκε απολύτως φυσιολογικός. Στο σπίτι δεν είδα κάποιον άλλον. Καθίσαμε έξω, οπότε δεν μπορώ να ξέρω με βέβαιότητα αν υπήρχε κάποιος μέσα».

«Τον εξαφάνισαν για την περιουσία»

Η Αγγελική Νικολούλη άπλωσε γέφυρα επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, όπου ζουν οι γιοι του επιχειρηματία. Ο γιος του, Τζον, μίλησε με σκληρά λόγια για το κλίμα που επικρατούσε στη Λακωνία και τις υποψίες του:

«Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στον πατέρα μου… Αν ήξερα θα ήμουν πιο ήσυχος. Κάτι παράξενο έχει συμβεί, κάτι λάθος... Με όλα αυτά που έχουν συμβεί και είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει κακία σε αυτή την υπόθεση. Ελπίζω με τη βοήθεια σας να καταφέρουμε να βρούμε κάποιον που θα βγει μπροστά και θα μιλήσει. Κάποιος έκανε κακό στον πατέρα μας».

Ο Τζον αποκάλυψε μάλιστα το βάθος των οικογενειακών διενέξεων: «Με τον αδελφό του είχαν δικαστικές διαμάχες για πάνω από 15-20 χρόνια. Από όσα ξέρω, υπήρχε μία πλαστογραφημένη διαθήκη από τη μεριά του θείου μου και αυτό αποδείχτηκε. Τελικά, ο πατέρας μου πήρε τον έλεγχο της περιουσίας».

Η Αγγελική Νικολούλη δεν σταματά εκεί. Η εκπομπή αναδεικνύει την ύπαρξη βιντεοληπτικού υλικού από κάμερα ασφαλείας κοντινού φούρνου, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει κινήσεις οχημάτων τη μοιραία νύχτα. Παράλληλα, αναμένεται το φως από τα εργαστήρια της αστυνομίας, καθώς έχουν σταλεί για έλεγχο DNA σεντόνια και άλλα προσωπικά αντικείμενα από το σπίτι.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η δημοσιογράφος, είναι αδιανόητο σε μια κλειστή κοινωνία να «ανοίγει η γη και να καταπίνει» έναν άνθρωπο της εμβέλειας του Γρεβενίτη, χωρίς κανείς να έχει παρατηρήσει το παραμικρό.

