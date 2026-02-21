Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου

Ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της υπόθεσης είναι ο εντοπισμός της μίας εκ των δύο συσκευών του αγνοούμενου σε ένα χωράφι στην Αγία Κυριακή,

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Γρεβενίτης εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το σπίτι του στον Βλαχιώτη Λακωνίας, με ένα από τα κινητά του να βρεθεί αργότερα σε χωράφι στην Αγία Κυριακή.
  • Ο ανιψιός του ανακάλυψε τα προσωπικά του αντικείμενα, όπως τα γυαλιά του πεταμένα στην αυλή, γεγονός που θεωρείται ύποπτο καθώς ο επιχειρηματίας δεν αποχωριζόταν ποτέ τα γυαλιά του.
  • Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε ζωντανό τον Γρεβενίτη ήταν ο επιστάτης των κτημάτων, ο οποίος περιγράφει μια φυσιολογική συνάντηση χωρίς ύποπτα στοιχεία.
  • Η οικογένεια από τις ΗΠΑ υποστηρίζει ότι η εξαφάνιση σχετίζεται με οικογενειακές διαμάχες για την περιουσία, οι οποίες περιλάμβαναν και πλαστογραφημένη διαθήκη.
  • Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας και έχουν σταλεί για έλεγχο DNA προσωπικά αντικείμενα, ενώ η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη σε μια κλειστή κοινωνία.
Snapshot powered by AI

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και η Αγγελική Νικολούλη φέρνουν στο επίκεντρο της δημοσιότητας μια υπόθεση που θυμίζει αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα για την οικογένεια του Κωνσταντίνου Γρεβενίτη. Η έρευνα της δημοσιογράφου στον Βλαχιώτη Λακωνίας αναδεικνύει έναν δυσεπίλυτο γρίφο, όπου τα προσωπικά αντικείμενα του εύπορου επιχειρηματία «μιλούν» για μια βίαιη νύχτα, την ώρα που η οικογένειά του από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ξεσπά, ζητώντας δικαιοσύνη.

«Είδα τα γυαλιά του πεταμένα στην αυλή»

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της εξαφάνισης ξεκίνησε το πρωί της επόμενης ημέρας, όταν ο ανιψιός του και άνθρωπος εμπιστοσύνης του, τον αναζήτησε στο σπίτι. Οι λεπτομέρειες που περιέγραψε στην κάμερα του «Τούνελ» προκαλούν ανατριχίλα:

«Ανοίγω την πόρτα της αυλής, κάνω δύο-τρία βήματα και βλέπω τα γυαλιά του πεταμένα κάτω. Παραλίγο να τα πατήσω. Τα σήκωσα και τα άφησα στο τραπεζάκι. Πάνω στο τραπέζι είδα και το ασύρματο σταθερό τηλέφωνο και άρχισα να ανησυχώ. Χτυπάω την πόρτα, ανοίγω και μπαίνω μέσα. Κοίταξα στην κρεβατοκάμαρα αλλά δεν ήταν. Πήγα στο άλλο δωμάτιο από κάτω, φώναξα "θείε… θείε", τίποτα, καμία απάντηση».

Η Αγγελική Νικολούλη εστίασε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Γρεβενίτης δεν αποχωριζόταν ποτέ τα γυαλιά του, καθώς χωρίς αυτά η όρασή του ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Ο ανιψιός πρόσθεσε με νόημα:

«Δεν είδα τίποτα περίεργο μέσα στο σπίτι, όλα ήταν στη θέση τους. Δεν είχαν πειράξει τίποτα, ούτε τα ρούχα του... Μέχρι και στην εκκλησία που απέχει 100 μέτρα από το σπίτι του και ήταν ψάλτης, πήγαινε με το αυτοκίνητο».

Στο δημείο που «μίλησε» το κινητό

Ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της υπόθεσης είναι ο εντοπισμός της μίας εκ των δύο συσκευών του αγνοούμενου σε ένα χωράφι στην Αγία Κυριακή, δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνιση. Η δημοσιογράφος ακολούθησε τη διαδρομή μαζί με τον ανιψιό, ο οποίος υπέδειξε το σημείο:

«Εδώ το βρήκαν. Δύο άνθρωποι που περπατούσαν τυχαία βρήκαν τη συσκευή και την πήγαν στην αστυνομία... Είναι περίεργο το πώς βρέθηκε η συσκευή του εδώ. Τον έφεραν στο χωράφι εκείνο το βράδυ που εξαφανίστηκε; Σκέφτομαι το χειρότερο γιατί μου φαίνεται απίθανο να έρθει βράδυ εδώ. Λέω βράδυ γιατί περίπου στις οκτώ τον είχαν δει με τον διαχειριστή στο σπίτι του, άρα όλα έγιναν μετά».

Το «Τούνελ» εντόπισε και τον επιστάτη των κτημάτων, τον τελευταίο άνθρωπο που είδε τον Γρεβενίτη ζωντανό. Η κατάθεσή του στην εκπομπή περιγράφει μια φαινομενικά ήρεμη συνάντηση, η οποία όμως αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το τι ακολούθησε:

«Τον είδα το απόγευμα. Καθίσαμε περίπου μισή ώρα με σαράντα λεπτά. Ήταν ακόμη μέρα όταν πήγα και του είχα πάρει κι έναν καφέ. Πρέπει να ήταν γύρω στις επτά και έφυγα λίγο πριν από τις οκτώ... Μου φάνηκε απολύτως φυσιολογικός. Στο σπίτι δεν είδα κάποιον άλλον. Καθίσαμε έξω, οπότε δεν μπορώ να ξέρω με βέβαιότητα αν υπήρχε κάποιος μέσα».

«Τον εξαφάνισαν για την περιουσία»

Η Αγγελική Νικολούλη άπλωσε γέφυρα επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, όπου ζουν οι γιοι του επιχειρηματία. Ο γιος του, Τζον, μίλησε με σκληρά λόγια για το κλίμα που επικρατούσε στη Λακωνία και τις υποψίες του:

«Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στον πατέρα μου… Αν ήξερα θα ήμουν πιο ήσυχος. Κάτι παράξενο έχει συμβεί, κάτι λάθος... Με όλα αυτά που έχουν συμβεί και είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει κακία σε αυτή την υπόθεση. Ελπίζω με τη βοήθεια σας να καταφέρουμε να βρούμε κάποιον που θα βγει μπροστά και θα μιλήσει. Κάποιος έκανε κακό στον πατέρα μας».

Ο Τζον αποκάλυψε μάλιστα το βάθος των οικογενειακών διενέξεων: «Με τον αδελφό του είχαν δικαστικές διαμάχες για πάνω από 15-20 χρόνια. Από όσα ξέρω, υπήρχε μία πλαστογραφημένη διαθήκη από τη μεριά του θείου μου και αυτό αποδείχτηκε. Τελικά, ο πατέρας μου πήρε τον έλεγχο της περιουσίας».

Η Αγγελική Νικολούλη δεν σταματά εκεί. Η εκπομπή αναδεικνύει την ύπαρξη βιντεοληπτικού υλικού από κάμερα ασφαλείας κοντινού φούρνου, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει κινήσεις οχημάτων τη μοιραία νύχτα. Παράλληλα, αναμένεται το φως από τα εργαστήρια της αστυνομίας, καθώς έχουν σταλεί για έλεγχο DNA σεντόνια και άλλα προσωπικά αντικείμενα από το σπίτι.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η δημοσιογράφος, είναι αδιανόητο σε μια κλειστή κοινωνία να «ανοίγει η γη και να καταπίνει» έναν άνθρωπο της εμβέλειας του Γρεβενίτη, χωρίς κανείς να έχει παρατηρήσει το παραμικρό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Audi RS 5 είναι plug-in υβριδικό, πανίσχυρο και ταχύτατο!

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς αποτιμά το επιτελείο Τσίπρα τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες

07:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

07:15LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιανός μιλά στο Newsbomb.gr και δίνει spoiler για το «Survivor»

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κληθούν να επιστρέψουν πάνω από 175 δισ. δολάρια σε εισαγωγείς

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Επιστρέφει η εξώδικη επίλυση διαφορών

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Στα ύψη η τιμή των φρέσκων θαλασσινών - Επιλέγουν τα κατεψυγμένα οι καταναλωτές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέο διάταγμα για δασμούς 10% - Τι αλλάζει μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Φεβρουαρίου

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέο διάταγμα για δασμούς 10% - Τι αλλάζει μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Επιστρέφει η εξώδικη επίλυση διαφορών

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Φτωχότερη» η δημοτική μουσική - «Σίγησε» το κλαρίνο του σπουδαίου Ηλία Νιώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ