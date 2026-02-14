Σαλαμίνα: Το «Τούνελ» στο σπίτι του τρόμου - Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

Στο φως της δημοσιότητας έφερε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» την ανεξιχνίαστη υπόθεση της άγριας δολοφονίας της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη στη Σαλαμίνα. Η μητέρα τριών παιδιών, που είχε μεταβεί στο εξοχικό της για ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο, εντοπίστηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιό της κάτω από αποτρόπαιες συνθήκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης την ακινητοποίησε, την έδεσε χειροπόδαρα και τη φίμωσε, καλύπτοντας στη συνέχεια το σώμα της με κουβέρτες σε μια προσπάθεια να αποκρύψει το έγκλημα.

Συγκλονίζουν οι περιγραφές των παιδιών της

Τα παιδιά της θύματος, Σταύρος και Παντελής Οικονομόπουλος, έσπασαν τη σιωπή τους περιγράφοντας τις στιγμές που αντίκρισαν το αποτρόπαιο θέαμα. Όπως ανακοινώθηκε, ο δράστης πιθανότατα παραμόνευε σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού πριν επιτεθεί στη γυναίκα, την οποία στη συνέχεια έσυρε αναίσθητη στο εσωτερικό. Την ίδια ώρα, η οικογένεια καταγγέλλει πως παρά τις έρευνες της σήμανσης, η υπόθεση παραμένει «ανοιχτή πληγή», καθώς ο δολοφόνος δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Νεκρή στο δωματιό της

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιό της, με δεμένα χέρια και πόδια και φιμωμένη, ενώ το σώμα της είχε σκεπαστεί με κουβέρτες, σαν κάποιος να προσπάθησε να κρύψει τη φρίκη της πράξης και να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Η κάμερα του «Τούνελ» βρέθηκε στο σπίτι όπου ο χρόνος πάγωσε εκείνο το βράδυ.

Τα παιδιά της άτυχης γυναίκας έσπασαν τη σιωπή τους και περιέγραψαν όσα σημάδεψαν για πάντα τη ζωή τους.

Ο Παντελής Οικονομόπουλος, γιος της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη που μένει στο ίδιο σπίτι και αναζητά στοιχεία, περιγράφει πως τη βρήκαν.

«Την βρήκαμε εγώ, ο αδερφός μου και η νύφη μου. Η μητέρα μου είχε έρθει στο σπίτι για να περάσει το Σαββατοκύριακο και δολοφονήθηκε. Έξω υπήρχε η τουαλέτα και πιθανότατα κάποιος είχε κρυφτεί εκεί. Την χτύπησε γιατί είχε μια μελανιά στο πρόσωπο. Εκείνη μάλλον έχασε τις αισθήσεις της, την τράβηξε και την έσυρε στο υπνοδωμάτιο. Ήταν δεμένη στα χέρια και στα πόδια. Ξαπλωμένη στο κρεβάτι στο πλάι και της είχε βάλει ένα πανί στο στόμα. Πάνω της είχαν ρίξει για να την καλύψουν κάποια σκεπάσματα».

Στην εκπομπή μίλησε και ο μεγαλύτερος γιος της γυναίκας που βρήκε τραγικό θάνατο στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Ο Σταύρος Οικονομόπουλος ήταν ο άνθρωπος που την βρήκε νεκρή πάνω στο κρεβάτι.

«Εκείνη την ημέρα η μητέρα μου είχε πάει στο εξοχικό μας με την προϋπόθεση ότι θα ερχόμουν και εγώ την επόμενη ημέρα όταν σχολούσα από τη δουλειά με τη γυναίκα και το παιδί μου. Συνήθιζε να μας περιμένει πάντα στην πόρτα. Όταν έφτασα στο εξοχικό είδα την εξώπορτα κλειστή. Δεν ήταν κλειδωμένη. Την άνοιξα, μπήκα μέσα και φώναξα τη μητέρα μου αλλά δεν μου απάντησε κανείς. Θυμήθηκα ότι βάζαμε κλειδιά πάντα στο ρολόι της ΔΕΗ και έτσι βρήκα τα δεύτερα κλειδιά και άνοιξα την πόρτα. Αυτό που αντίκρυσα ούτε στον εχθρό μου να μην συμβεί..» λέει συγκλονισμένος.

«Το σπίτι ήταν άνω κάτω, η μητέρα μου στο βάθος, ξαπλωμένη μπρούμυτα, φιμωμένη με πανί στο στόμα και δεμένη. Μπήκε το παιδί μου μέσα άρχισε να ουρλιάζει όπως και η γυναίκα μου. Αυτό που αντικρίσαμε, έχει μείνει κάρβουνο στην ψυχή μας και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ αν δε βρεθεί ο δολοφόνος και δεν πληρώσει, όπως πρέπει να πληρώσει. Βγήκαν έξω οι γείτονες από τις φωνές, πήραν τηλέφωνο την αστυνομία, ήρθαν και πήραν αποτυπώματα απ’ τη ΓΑΔΑ. Το αποτέλεσμα ήταν ψύλλοι στα άχυρα που λένε ..».

Διαβάστε επίσης