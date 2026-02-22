Με... Γκράμσι ο Τσίπρας «πήγε» Ιταλία: «Η αλήθεια είναι επαναστατική»

«Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε - Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στην εθνική συνδιάσκεψη του Compagno e il Mondo

Αντώνης Ρηγόπουλος

Με... Γκράμσι ο Τσίπρας «πήγε» Ιταλία: «Η αλήθεια είναι επαναστατική»
Eurokinissi
Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, με βιντεοσκοπημένη παρέμβασή του στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος τυγχάνει ιδιαίτερης εκτίμησης στον ευρύτερο χώρο της ιταλικής αριστεράς, εστίασε στην ανάγκη ανατροπής των συσχετισμών από τις προοδευτικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η άνοδος της άκρας δεξιάς, στέλνοντας ένα πανευρωπαϊκό μήνυμα για το κατεπείγον του αιτήματος.

“Εμείς, οι προοδευτικές δυνάμεις, πρέπει να αντισταθούμε και να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

»Το πιο σημαντικό, πρέπει να προωθήσουμε το όραμα της ΕΕ στην οποία θέλουμε να ζήσουν οι μελλοντικές γενιές: Μια καλύτερη και κοινωνικά δίκαιη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα συμφέροντα του λαού δεν παραβλέπονται για χάρη των δισεκατομμυριούχων και των εταιρικών συμφερόντων. Και έχουμε αποδείξει, ξανά και ξανά, ότι μπορούμε να φέρουμε αλλαγή προς όφελος του λαού” τόνισε μεταξύ άλλων ο Αλ.Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε την αξία του τίτλου της συνδιάσκεψης που ήταν La Nostra Parte, δηλαδή «το μερίδιό μας» και αναρωτήθηκε «ποιο είναι το μερίδιό μας στην προστασία των κοινωνιών μας και των συμπολιτών μας σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως;».

«Η αποτυχία του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, δυστυχώς, δεν ακολουθήθηκε από μια ισχυρή επιστροφή προοδευτικών δυνάμεων. Αντίθετα, γινόμαστε μάρτυρες της ανόδου της ακροδεξιάς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με τρομακτικά αποτελέσματα: παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, την παρακμή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, όπως είδαμε στη Μινεσότα και αλλού, και, φυσικά, την αναβίωση ρατσιστικών και ξενοφοβικών ιδεών», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στέλνοντας μήνυμα συστράτευσης στο σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Μάλιστα, θέτοντας τους στόχους που θα έπρεπε να έχει κατά τη γνώμη του η ευρύτερη προοδευτική παράταξη στην Ευρώπη, τόνισε ότι «έχουμε το καθήκον να ηγηθούμε της μάχης τόσο κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης όσο και κατά της ιμπεριαλιστικής αποπαγκοσμιοποίησης. Προκειμένου να υπερασπιστούμε την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο».

Υπενθύμισε δε ότι «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες. Ενάντια στην ψευδή τους αφήγηση ότι τα μεγάλα συμφέροντα πρέπει να επιβιώσουν, επιβεβαιώνουμε μια παγκόσμια αλήθεια: καμία κοινωνία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει αν βάζουμε το χρήμα πάνω από τους ανθρώπους».

Μάλιστα, καθώς μιλούσε σε ιταλικό κοινό φρόντισε να κλείσει τον χαιρετισμό του με ένα απόφθεγμα του μεγάλου Ιταλού μαρξιστή στοχαστή, Αντόνιο Γκράμσι.

«Όπως είπε και ο Αντόνιο Γκράμσι, η αλήθεια είναι επαναστατική. Έτσι, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Γιατί ιστορικά, αυτό είναι το μερίδιό μας και το καθήκον μας. Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην εθνική σας συνέλευση», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Τι είναι το Compagno e il Mondo

Το Compagno e il Mondo στο οποίο μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι πολιτική οργάνωση που προέκυψε μετά την συνεργασία του αριστερού κομματος Articolo Uno με το Δημοκρατικό Κόμμα Ιταλίας, και ιδρύθηκε το 2023 με επικεφαλής τον πρώην βουλευτή, Arturo Scotto.

Στην Εθνική Διάσκεψη του Compagno e il Mondo που πραγματοποιήθηκε χθες, συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάσσιμο Ντ’ Αλέμα, ο πρώην υπουργός Ανάπτυξης και πρώην γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, Πιερλουίτζι Μπερσάνι και ο πρώην Υπουργός Υγείας Roberto Speranza.

