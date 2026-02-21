Πώς αποτιμά το επιτελείο Τσίπρα τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και οι επόμενες κινήσεις

Με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των παρουσιάσεων της «Ιθάκης», με τα στελέχη του Ινστιτούτου Τσίπρα να προχωρούν σε μια πρώτη αποτίμηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού αποτιμούν αυτόν τον πρώτο κύκλο παρουσιάσεων με «εξαιρετικά θετικό πρόσημο».

Η εκτίμηση βασίζεται τόσο στην προσέλευση των πολιτών στις κατά τόπους εκδηλώσεις, αλλά και στις επαφές που είχε ο κ. Τσίπρας στο περιθώριο των επισκέψεών του σε διάφορες περιοχές της χώρας, με πολίτες, συλλογικότητες, θεσμικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, και νέους επαγγελματίες.

Σε ό,τι αφορά την προσέλευση φαίνεται ότι αυτή εντυπωσίασε ακόμη και τα στελέχη του Ινστιτούτου, αφού οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στα Γιάννενα χρειάστηκε την τελευταία στιγμή να μετακινηθούν τα διαχωριστικά ώστε να ενωθούν δύο αίθουσες προκειμένου να χωρέσει ο κόσμος, ενώ στη Λάρισα ο κόσμος είχε καλύψει πέρα από την κεντρική αίθουσα, το φουαγιέ και τον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τα στελέχη του Ινστιτούτου, το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι το ενδιαφέρον φαίνεται να μεγαλώνει σε κάθε εκδήλωση. Αυτό το στοιχείο έρχεται να «απαντήσει» και στις εκτιμήσεις ότι οι παρουσιάσεις της Ιθάκης έχουν «κουράσει» το ακροατήριο του Αλέξη Τσίπρα. Ο στόχος του πρώην πρωθυπουργού λοιπόν να «ξανασυστηθεί» σε ένα όλο και διευρυνόμενο κοινό, φαίνεται να επιτυγχάνεται.

Η επόμενη μέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τακτική αυτή πρόκειται να συνεχιστεί και να επεκταθεί, καθώς προγραμματίζονται παρουσιάσεις σε όλες τις πρωτεύουσες ή σε μεγάλες πόλεις των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, επόμενοι σταθμοί της Ιθάκης και του Αλέξη Τσίπρα θα είναι η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Λαμία, η Καλαμάτα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Ρόδος, η Κέρκυρα κ.α.

Ωστόσο, από τις ίδιες πληροφορίες προκύπτει ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκδηλώσεων θα αλλάξουν ώστε το επόμενο διάστημα να πάψει να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο η συζήτηση για το παρελθόν, αλλά για το μέλλον της ευρύτερης παράταξης και της χώρας.

Στόχος δηλαδή, θα είναι οι επόμενες παρουσιάσεις να επικεντρωθούν σε θέματα όπως αυτά της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης, αλλά και προγραμματικά, με προτάσεις που έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, και η επόμενη ημέρα. Για την παιδεία, την Εργασία, την ψηφιακή μετάβαση, την εξωτερική πολιτική, την ανάπτυξη, την ενέργεια-ενεργειακές κοινότητες, τον τουρισμό κ.α

Εκτιμάται λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα, και εφόσον στο επίκεντρο είναι η «επόμενη μέρα», ο Αλέξης Τσίπρας θα δίνει όλο πιο συγκεκριμένη εικόνα για τη μορφή που θα λάβει ο νέος φορέας, έτσι ώστε μελλοντικά να υπάρξει στον κατάλληλο χρόνο και η σχετική ανακοίνωση.

