Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αριστείδη Μανωλάκο - Παρόντες Τσίπρας, Φάμελλος, Χαρίτσης

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η πολιτική κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην προέδρου της ΕΣΗΕΑ, Αριστείδη Μανωλάκου, στην οποία έδωσε το «παρών» πλήθος κόσμου από τον δημοσιογραφικό χώρο, αλλά και τον πολιτκό.

Μεταξύ αυτών οι Αλέξης Τσίπρας, Αλέξης Χαρίτσης και Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος εκφώνησε κι επικήδειο.

O Αριστείδης Μανωλάκος έφυγε από τη ζωή στις 13 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 88 ετών. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και μέλος τριών ακόμη Δ.Σ, με τις θητείες του να συντελούν καθοριστικά στην προάσπιση και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.

Επί προεδρίας του, πραγματοποιήθηκε το μεγάλο άνοιγμα της Ένωσης στους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, που έως τότε ήταν αποκλεισμένοι από το σωματείο τους. Επίσης, αγοράστηκε ο δεύτερος όροφος του κτηρίου στην Ακαδημίας, ιδρύθηκε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και αγοράστηκε το κτήριο της οδού Ζαΐμη.

Μέχρι το τέλος του βίου του, παρέμεινε ενεργός και δραστήριος, ένας πυλώνας μεταλαμπάδευσης γνώσης και εμπειρίας στους νεότερους και ένας σεμνός υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της διανόησης.

Τον επικήδειο εκφώνησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος είπε ότι «αποχαιρετούμε σήμερα έναν αγωνιστή της Αριστεράς και της Δημοκρατίας. Έναν λειτουργό της ακηδεμόνευτης δημοσιογραφίας, που τον διέκρινε το ήθος, η μόρφωση, η καλλιέργεια, η ευρυμάθεια», υπογραμμίζοντας ότι «Η Αριστερά για εκείνον δεν ήταν ταμπέλα, ήταν στάση ζωής».

