Ποια ερώτηση προκαλεί αισιοδοξία στο επιτελείο Τσίπρα

Σημαντικά πολιτικά συμπεράσματα φαίνεται πως παράγει η τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, κυρίως ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, αφού η γενική εικόνα και κατάταξη στην εκτίμηση ψήφου παραμένει στα γνωστά επίπεδα που καταγράφονται όλους τους τελευταίους μήνες.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει την ξεκάθαρη υπεροχή ή και κυριαρχία της ΝΔ επί των πολιτικών της αντιπάλων, ωστόσο καταγράφει και σημαντικά στοιχεία φθοράς και κόπωσης.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 68% εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόνο το 27% πιστεύει το αντίθετο. Σε επιμέρους τομείς, οι εντυπώσεις για την κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα αρνητικές στην οικονομία (78% μάλλον αρνητικές γνώμες), στη δημοκρατία και τους θεσμούς (74%) και στην καθημερινότητα (68%). Ιδιαίτερα αρνητική είναι η γενική αξιολόγηση της κυβέρνησης, με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν το 70% και τις θετικές το 24%.

Τα στοιχεία αυτά γίνονται δεκτά με συγκρατημένη ικανοποίηση από την αντιπολίτευση, τα κόμματα της οποίας βλέπουν σε αυτά τα αποτελέσματα ένα ανοιχτό πεδίο παρέμβασης. Ωστόσο, τα παγιωμένα χαμηλά ποσοστά όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης και η μεγάλη απόσταση από τη ΝΔ, δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία, αφού και σε αυτή τη δημοσκόπηση, αποτυπώνεται και η αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει την κυβέρνητική φθορά.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συνεχίζει να κυριαρχεί στο πολιτικό τοπίο, ενώ φαίνεται και να ενισχύεται σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του Ιανουαρίου κατά 0,9%. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφει 29,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,7%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 11,2%, η Ελληνική Λύση με 10,9%, το ΚΚΕ με 8,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%.

Άλλωστε, ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά λαμβάνει ποιοτικά και το ΠΑΣΟΚ, για το οποίο αρνητική εντύπωση φαίνεται πως έχει το 80% των ερωτηθέντων, σε αντίθεση με το 10% που έχει θετική.

Η ερώτηση που προκαλεί χαμόγελα στο «στρατόπεδο» Τσίπρα

Την ίδια στιγμή που η εκτίμηση ψήφου μπορεί να προκαλεί ηρεμία στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ένα άλλο εύρημα της δημοσκόπησης φέρνει πλατιά χαμόγελα στο «στρατηγείο» του Αλέξη Τσίπρα, αφού φαίνεται να επιβεβαιώνεται και ποσοτικά ένα βασικό πολιτικό επιχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 52% των πολιτών υποστηρίζουν ότι είχαν μεγαλύτερη οικονομική άνεση το 2019, σε αντίθεση με το μόλις 27% που εκτιμά ότι είναι καλύτερα σήμερα.

Πρόκειται για ποσοστά που είχαν καταγραφεί με απόλυτη αριθμητική σύμπτωση και στην αντίστοιχη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2025.

Τόσο το αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό, όσο και η σταθερότητα στη συγκεκριμένη άποψη που πλέον καταγράφεται διαχρονικά, δείχνει να επιβεβαιώνει, σε επικοινωνιακό τουλάχιστον επίπεδο, ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα ότι στο τέλος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και παρά το γεγονός ότι είχε κυβερνήσει το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του εντός μνημονίων και δημοσιονομικού ελέγχου, εντούτοις οι πολίτες είχαν μεγαλύτερη άνεση από τώρα που η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.