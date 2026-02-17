Το πολιτικό στίγμα Τσίπρα και τα σενάρια για «ανοιξιάτικο» κόμμα

Η χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα κατά την πέμπτη κατά σειρά παρουσίαση της Ιθάκης, μπορεί να μην ήταν γεμάτη με πολιτικές αναφορές για τις επόμενες κινήσεις του, όμως σύντομη αναφορά του στον νέο φορέα που ετοιμάζει έδωσε ένα πολύ ξεκάθαρο στίγμα των προθέσεών του.

Δεν είναι λίγοι όσοι επισημαίνουν και στον ίδιο ότι η τακτική των δημόσιων παρεμβάσεων μέσω παρουσιάσεων της Ιθάκης έχει αρχίσει να προκαλεί μια κόπωση στο ακροατήριό του, το οποίο εμφανίζεται να είναι αρκετά ανυπόμονο για την επόμενη φάση των κινήσεων του και ιδιαίτερα για την επίσημη δημιουργία του κόμματός του.

Ο ίδιος δε φαίνεται διατεθειμένος να μεταβάλλει κατά πολύ τον οδικό χάρτη που έχει σχεδιάσει μαζί με τους συνεργάτες του και ο οποίος προβλέπει να διατηρήσει τον ίδιο τύπο παρεμβάσεων τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη του 2026. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι παρουσιάσεις της Ιθάκης σε διάφορα μέρη της χώρας, οι δημόσιες παρεμβάσεις για κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, αλλά και οι συναντήσεις του με παραγωγικούς φορείς και αντιπροσωπευτικά τμήματα της κοινωνίας κατά τις επισκέψεις του στις περιοχές όπου θα γίνεται η εκάστοτε παρουσίαση της Ιθάκης.

Το κυρίαρχο σενάριο αυτή τη στιγμή πάντως είναι η καθοριστική στιγμή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος, να τοποθετηθεί τον ερχόμενο Μάιο, δηλαδή αμέσως μετά το Πάσχα. Έτσι θα έχει ακριβώς έναν χρόνο προετοιμασίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της ΝΔ και τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ενώ εξασφαλίζει και αρκετούς μήνες προετοιμασίας σε περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να αιφνιδιάσει τους πολιτικούς του αντιπάλους με εκλογές το φθινόπωρο του 2026.

Το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή είναι το πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή να «δεχτεί» στο κόμμα του, τους εν ενεργεία βουλευτές (κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΕΑΡ και ενδεχομένως από το ΠΑΣΟΚ) που θα θελήσουν να ενταχθούν στον νέο φορέα, έτσι ώστε να μην κατηγορηθεί για υπονόμευση της υπάρχουσας κεντροαριστεράς.

Για τον λόγο αυτόν, προωθείται η τακτική της δημιουργίας του κόμματος την άνοιξη του 2026 με ταυτόχρονη ανακοίνωση στελεχών και υποψηφίων που δεν μετέχουν στα υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα, ενώ η όποια «μεταγραφή» να γίνει πολύ πιο κοντά στις εκλογές, ή ακόμη και μετά τις πρώτες εκλογές που σύμφωνα με όλα τα προγνωστικά δε θα οδηγήσουν στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο μήνας που θα μεσολαβήσει ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές προσφέρει τόσο τον χρόνο, όσο και το κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο για μεγάλες μετακινήσεις που θα μπορούν να δικαιολογηθούν πολιτικά λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος των εξελίξεων που θα υπάρξουν.

Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας, είπε πολλά χθες, αν και χρησιμοποίησε λίγα λόγια. Η αναφορά σε ένα γερό, καλοτάξιδο καράβι με «αξιόμαχο πλήρωμα, νέους αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς», είναι μια σαφής αναφορά ότι στο νέο κόμμα θα χρησιμοποιήσει και έμπειρα στελέχη από τα υπάρχοντα κόμματα και ιδιαίτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί η οργανωτική ετοιμότητα του νέου φορέα. Παράλληλα η αναφορά του στο «μαζί» απευθύνεται μεν στην κοινωνία, την οποία καλεί να πάρει την υπόθεση της επόμενης μέρας στα χέρια της, αλλά αναπόφευκτα δημιουργεί και συνειρμούς ευρύτερων πολιτικών συνεργασιών.

«Ξέρω το αίτημά σας. Ξέρω τι περιμένετε και τι ζητάτε από μένα. Έχω πλήρη επίγνωση- πιστέψτε με. Και της ευθύνης και του βάρους της ευθύνης», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε περιγράφοντας επί της ουσίας τη φυσιογνωμία του επικείμενου φορέα που θα σχηματίσει, με προορισμό την «Ιθάκη»:

«Εσείς λέτε, "βγες μπροστά", και εγώ σας απαντώ: τώρα είναι η ώρα του "μαζί". Μαζί να βγούμε μπροστά, μαζί να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη. Και να φροντίσουμε χωρίς ανυπομονησία αλλά με δουλειά μυρμηγκιού, να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο, που δεν θα φοβάται τους καιρούς και τις θύελλες που μας περιμένουν. Γιατί μας περιμένουν θύελλες. Με αξιόμαχο πλήρωμα, νέους αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς. Με γνώρισμα την αγάπη στο λαό, στο ταξίδι, στον προορισμό. Μαζί να χαράξουμε τη ρότα της πατρίδας για την Ιθάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλωστε, σε άλλο σημείο της ομιλίας του έκανε λόγο για μια προοδευτική κυβέρνηση που θα βάλει τέλος στα προνόμια αυτών που εκπροσωπούνται από την κυβέρνηση της ΝΔ και που «νιώθουν το φόβο μήπως κάποια στιγμή, κάποια προοδευτική κυβέρνηση, βάλει τέλος στα προνόμιά τους. Αυτόν τον φόβο καλώς τον έχουν και θα φροντίσουμε να τον επιβεβαιώσουμε».

Μέχρι τώρα, σε κάθε ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας δίνει και λίγα περισσότερα στοιχεία για τη μορφή και τις προτεραιότητες του νέου φορέα, ενώ παρατηρείται και μια σημαντική μετατόπιση ανάμεσα στις τελευταίες ομιλίες του και την πολύ επιθετική προς τα στελέχη των άλλων κομμάτων ομιλία του κατά την πρώτη παρουσίαση της Ιθάκης.

Από τον εξώστη του Παλλάς, την αναφορά ότι «θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στην πρώτη θέση για κανέναν» και την εκτίμηση ότι στον προοδευτικό χώρο κυριαρχεί «η έγνοια και η αγωνία για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό», φτάνουμε στη Λάρισα να υπάρχουν αναφορές στην ανάγκη να υπάρχουν στο νέο «καράβι», «νέοι αλλά και έμπειροι ναύτες και αξιωματικοί». Οι διαφορές είναι εμφανείς. Ωστόσο δεν αποτυπώνουν τόσο κάποια πολιτική στροφή ή μετατόπιση, αλλά απλώς αποτελούν ένδειξη ότι πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ανακοίνωση του νέου φορέα και συνεπώς οι ανάγκες «επάνδρωσης» γίνονται ολοένα και πιο πραγματολογικές.

