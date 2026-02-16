Έδωσε στίγμα κόμματος ο Τσίπρας: «Ξέρω τι περιμένετε από μένα»

Την πεποίθησή του ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει απλά και μόνο με μια νέα κυβέρνηση. Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει μόνο αν η κοινωνία της αλλάξει και πάρει την υπόθεση στα χέρια της», εξέφρασε στην ομιλία του στη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας.



Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεών του, αναφερόμενος εν συντομία μεν, αλλά με αρκετή ουσία, στην ευθύνη που τον βαραίνει, περιγράφοντας τον φορέα του ως ένα «καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο».

Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα. Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 (EUROKINISSI) Eurokinissi





«Ξέρω το αίτημά σας. Ξέρω τι περιμένετε και τι ζητάτε από μένα. Έχω πλήρη επίγνωση- πιστέψτε με.

Και της ευθύνης και του βάρους της ευθύνης», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε περιγράφοντας επί της ουσίας τη φυσιογνωμία του επικείμενου φορέα που θα σχηματίσει, με προορισμό την «Ιθάκη»:



«Εσείς λέτε, "βγες μπροστά", και εγώ σας απαντώ: τώρα είναι η ώρα του "μαζί". Μαζί να βγούμε μπροστά, μαζί να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη.

Και να φροντίσουμε χωρίς ανυπομονησία αλλά με δουλειά μυρμηγκιού, να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο, που δεν θα φοβάται τους καιρούς και τις θύελλες που μας περιμένουν. Γιατί μας περιμένουν θύελλες. Με αξιόμαχο πλήρωμα, νέους αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς. Με γνώρισμα την αγάπη στο λαό, στο ταξίδι, στον προορισμό. Μαζί να χαράξουμε τη ρότα της πατρίδας για την Ιθάκη».

Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα. Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 (EUROKINISSI) Eurokinissi

Νέα επίθεση σε Στουρνάρα



Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με μια νέα επίθεση στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα.



Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα στον προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ, «Ομάδα Αλήθειας», ο Αλέξης Τσίπρας επέκρινε τον κ. Στουρνάρα για τη φράση του ότι «την ιστορία τη γράφουν οι ισολογισμοί».



Σχολιάζοντας μάλιστα την αποκάλυψη των φωτογραφιών που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή το 1944, ο κ. Τσίπρας τόνισε: «Αλλά ήρθε χθες από το πουθενά η εκδίκηση της ίδιας της ιστορίας που ξέρετε είναι πολύ πεισματάρα. 82 χρόνια μετά, είδαν το φως της δημοσιότητας συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομουνιστών που πηγαίνουν αγέρωχοι στον τοίχο της εκτέλεσης στη Καισαριανή. Για να μας θυμίσουν ότι η ιστορία δε γράφεται ούτε από τους νικητές ούτε από τους πλαστογράφους, ούτε βέβαια από τους ισολογισμούς των τραπεζιτών ή των τοκογλύφων. Η ιστορία γράφεται από την ανυπακοή, την αντίσταση, τον ηρωισμό και τη θυσία των απλών ανθρώπων».

Μας πουλάνε την ασφάλεια μιας ψευδεπίγραφης σταθερότητας



Στο επίκεντρο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε το θέμα της ασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες σε όλα τα επίπεδα, «γιατί καμιά χώρα δεν μπορεί να είναι ασφαλής, όταν η κοινωνία διατρέχεται από τόσο μεγάλη ανασφάλεια. Όταν κάθε πολίτης δεν αισθάνεται και δεν βλέπει ότι μπορεί να ζει, να εργάζεται, να μεγαλώνει και να μορφώνει τα παιδιά του, σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας».



«Κι από εδώ, από τη Λάρισα, επιτρέψτε μου να απαντήσω με τρεις λέξεις στη μυθολογία της ασφάλειας:

Daniel.

Τέμπη.

Βιολάντα», απαρίθμησε ο κ. Τσίπρας και συμπλήρωσε ότι οι ένοχοι επικαλούνται συνεχώς τη μοίρα για όλες αυτές τις τραγωδίες, τονίζοντας ότι «απέναντι στον κίνδυνο έχουμε δύο επιλογές: Ή να οδηγηθούμε σε τραγωδίες. Ή να ορθώσουμε τείχος προστασίας. Η Δεξιά παγκοσμίως και στη χώρα μας, επενδύει στον κίνδυνο.

Επενδύει στην ανασφάλεια.

Επενδύει στο φόβο».



Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες που τοποθετούνται στην Αριστερά να «επιτέλους να συμφιλιωθούμε ως Αριστερά με την έννοια της ασφάλειας. Μη χαρίσουμε την έννοια της ασφάλειας σε αυτούς που θέλουν να τη δολοφονούν διαρκώς και να την οικειοποιούνται».



«Η ασφάλεια της κοινωνίας, του καθημερινού ανθρώπου, των παιδιών, των νέων, των ηλικιωμένων, είναι και πρέπει να είναι το δικό μας μέλημα», τόνισε.

Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα. Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 (EUROKINISSI) Eurokinissi

Μαύρη επέτειος για τη Δημοκρατία τα Τέμπη



Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε εκτενή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, ενόψει της τρίτης επετείου του δυστυχήματος.



«Δεν γίνεται να ξεχάσουμε τις στημένες φωτογραφίες του υπουργικού συμβουλίου, τη δαιμονοποίηση των συγγενών, τις πρακτικές της συγκάλυψης, τα ψέματα και τον κυνισμό της κυβέρνησης απέναντι στους πολίτες που ζήτησαν το στοιχειώδες και αυτονόητο για κάθε πολιτισμένη κοινωνία: Δικαιοσύνη».

8 προτάσεις για τους αγρότες



Αναφερόμενος στα προβλήματα της παραγωγής και ιδιαίτερα για τον πρωτογενή τομέα, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε σειρά 8 προτάσεων που όπως είπε, βασίζονται στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.



Τομή 1η: Αποκέντρωση της Αγροτικής Πολιτικής



Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλία. Στην καρδιά της παραγωγής.



Τομή 2η: Ελάχιστο Αγροτικό εισόδημα



Προτείνουμε Εθνικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ελάχιστου Αγροτικού Εισοδήματος



Ο αγρότης πρέπει να ξέρει ότι δεν θα καταστραφεί επειδή μια χρονιά οι τιμές κατέρρευσαν.



Τομή 3η: Η γη σε όσους την καλλιεργούν



θεσμοθέτηση Εθνικής Τράπεζας Γης. Με ψηφιακή καταγραφή όλης της ανενεργής γης, σε διασύνδεση με το Κτηματολόγιο.



Τομή 4η: Ριζική αναδιάρθρωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ & η Γνώση να φτάνει στο Χωράφι



Χρειαζόμαστε ένα Εθνικό πρόγραμμα αναγέννησης αυτόχθονων φυλών.

Με Τράπεζα ζωικού γενετικού υλικού.



Τομή 5η: Χρηματοδότηση που να φτάνει στον μικρό παραγωγό



δημιουργία ειδικών αγροτικών χρηματοδοτικών προϊόντων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συλλογική χρηματοδότηση μέσω συνεταιρισμών.



Τομή 6η: Ενεργειακές κοινότητες για μείωση κόστους παραγωγής



Οι Αγροτικές Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να μειώσουν δραστικά το κόστος ρεύματος. Για τις γεωτρήσεις. Για τα ψυγεία. Για τα αντλιοστάσια.



Τομή 7η: Διαφάνεια στην αγορά και προστασία της Ελληνικής παραγωγής



Εθνική ψηφιακή πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας.



Τομή 8η: Μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ και Εθνικά Σχέδια για άρδευση και αυτάρκεια ζωοτροφών.



Εθνικό σχέδιο αρδευτικών υποδομών.

Μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ με κλιματικούς δείκτες για ταχύτερες αποζημιώσεις σε λιγότερο από 60 ημέρες. Εθνικό σχέδιο αυτάρκειας ζωοτροφών.

Ολοκλήρωση δασικών χαρτών στο 100% της επικράτειας.

