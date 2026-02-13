Ο Στουρνάρας ενώνει... Πολάκη και Τσίπρα

Ύστερα από πολλούς μήνες σκληρής κόντρας, η αντιπαράθεση μεταξύ του Γιάννη Στουρνάρα και του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως προκάλεσε μια αναπάντεχη, αν και μάλλον παρωδική, σύγκλιση μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού και του Παύλου Πολάκη.

Ο κ. Πολάκης σχολίασε με θετικά λόγια την ιδιαίτερα επιθετική ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στην οποία έκανε λόγο για για επιχείρηση του Γιάννη Στουρνάρα να εξασφαλίσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μια τρίτη θητεία στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, αποκαλώντας τον μάλιστα «αποτυχημένο υπουργό Οικονομικών» και «κομπάρσο στο μαύρο θέατρο της προπαγάνδας».

Στο σχόλιό του ο Παύλος Πολάκης αναφέρει:

«Μετα απο πολυυυυυυ καιρο θα συμφωνησω (σχεδον) με όλα οσα λες για το Στουρναρα.Υπαρχουν και άλλα πολλα που τον γλυτωσε ενα ΣΑΠΙΟ τμημα της Δικαιοσυνης! Το σχεδον παει στο οτι ,παρα το γεγονος πως ημασταν κυβέρνηση,ειχαμε την πλειοψηφια των μετοχων, ΑΝΕΧΘΗΚΑΜΕ να μας κουμανταρει ο Στουρναρας. Ενας Στουρναρας που μετα απο αυτα που εκανε επρεπε να ειχε οδηγηθει στην παραιτηση!!!

Αλλα δυστυχως καποιοι απο την κυβέρνηση τον ΣΤΗΡΙΖΑΝ. Δηλαδη Τσακαλωτος-Χουλιαρακης και Δραγασακης!!

Κακως τους ανεχθηκες !

Αλλα οταν τα ελεγα ημουν "αψυς και λοιπες μπουρδες" και ειδικα μετα την αρνηση του Δραγασακη να δεχθει να τοποθετησουμε μερος των ταμειακων διαθεσίμων του Εοππυ σε συνεταιριστικες τραπεζες που θα ειχε πολλαπλα οφελη, γιατι δεν τον αφησε ο Στουρναρας!!!

Οπως ο Στουρναρας μαζι με τον Μεγαλου δεν αφησαν να υλοποιηθεί η συμφωνια για την αγορα του Ερρικος Ντυναν απο το Ελληνικο δημοσιο και η ενταξη του στο ΕΣΥ που ανακοινωσαμε στις 5 Μαιου του 2019 στο Μαξιμου!!

Δυστυχως οταν δεν τους ξεδοντιαζεις οταν μπορεις βγαινουν κι απο πανω μετα!

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΙ Ο ΚΑΚΟΣ ΘΕΛΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ!

Η θεσμολαγνεια και ο φοβος για τη συγκρουση κανει ΚΑΚΟ!! ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Ειναι προφανες πως μετα απο αυτη τη συνεντευξη του Στουρναρα και αυτη την απαντηση του Αλεξη Τσιπρα ,ο Χουλιαρακης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να ειναι ΚΑΙ συμβουλος του Στουρναρα ΚΑΙ μελος του Ινστιτουτου Αλεξη Τσιπρα.Απο ενα απο τα δυο ή πρεπει να παραιτηθει ή να τον παραιτησετε!

"Κακοι" συνεργατες και σύμβουλοι παλι……..»

«Πινγκ πονγκ» επιθέσεων μεταξύ Τσίπρα-Στουρνάρα

Στην επιθετική ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος έκανε λόγο για επιχείρηση του Γιάννη Στουρνάρα να εξασφαλίσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μια τρίτη θητεία στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, αποκαλώντας τον μάλιστα «αποτυχημένο υπουργό Οικονομικών» και «κομπάρσο στο μαύρο θέατρο της προπαγάνδας», απάντησε μέσω κύκλων ο Γιάννης Στουρνάρας.

Στην απάντησή του μέσω κύκλων, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «η “Ιθάκη” του φαίνεται πως έχει το πλεονέκτημα ότι δεν περιλαμβάνει capital controls, κλειστές τράπεζες και τρίτο μνημόνιο — τουλάχιστον όχι στην αφήγηση».

«Αν η προειδοποίηση για κινδύνους βαφτίζεται “εκβιασμός”, τότε η έννοια της θεσμικής ευθύνης έχει πράγματι αλλοιωθεί. Όσο για τις θητείες, δεν αποτελούν προσωπική φιλοδοξία ούτε λογοτεχνικό βραβείο. Αν κάποιοι ενοχλούνται από τη θεσμική ανεξαρτησία, ίσως είναι επειδή δεν κατάφεραν ποτέ να την ελέγξουν. Η Ιστορία, πάντως, δεν γράφεται με ευχές. Γράφεται με ισολογισμούς», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Στην αντίδραση των κύκλων Στουρνάρα απάντησαν συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα από τη Λεωφόρο Αμαλίας.

«Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Α.Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για Διοικητής της ΤτΕ. Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο. Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγοπούλου στη ΓΣΕΕ», τονίζουν πηγές της Αμαλίας.

