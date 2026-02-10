Αρση ασυλίας για τον Παύλο Πολάκη – Τι υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Σε άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη προχώρησε η Ολομέλεια της Βουλής έπειτα από πρόταση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας. Υπέρ της απόφασης για άρση της ασυλίας τάχθηκαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, αντιτάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη, ενώ απουσίαζε ο εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Υπενθυμίζεται ότι την άρση της ασυλίας του κ. Πολάκη είχε ζητήσει το πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ και πολιτευτής της ΝΔ Σταμάτης Πουλής, ο οποίος είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του βουλευτή για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς.

Κατά την κατάθεσή του, ο τομεάρχης Διαφάνειας και βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης τόνισε ότι αυτή ήταν η 13η αίτηση άρσης ασυλίας που έρχεται για τον ίδιο στη Βουλή. «Είμαι σίγουρος ότι έχω καταρρίψει το ρεκόρ Γκίνες. Ταυτόχρονα, όμως, είναι η πιο χυδαία και προκλητική αίτηση άρσης ασυλίας που με αφορά» υποστήριξε.

Επίσης, υποστηρίζει πως ουσιαστικά αίρουν τη βουλευτική του ασυλία επειδή κατέθεσε στο δικαστήριο «κατά τη διάρκεια της δίκης για το σκάνδαλο των 23 παράνομων προσλήψεων και έτσι, σύμφωνα με την πλειοψηφία τουλάχιστον της Ειδικής Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, επηρέασα το Δικαστήριο».

Περαιτέρω, σημείωσε ότι αντί να απολογηθεί η κυβέρνηση και ο υπουργός που έβαλαν τον ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) να αποσυρθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας στο Δικαστήριο, μηνύουν τον ίδιο που ως μάρτυρας προσπάθησε να υπερασπιστεί, όπως ανέφερε, το συμφέρον του Δημοσίου και να αναδείξει τη ζημιά των 250.000 € που υπέστη από τις 23 παράνομες προσλήψεις. Επισήμανε δε ότι από τους 23 παράνομους διορισμούς, οι 13 από αυτούς ενώ είχαν δηλωθεί ότι απασχολούνταν στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στην πραγματικότητα απασχολούνταν στο γραφείο του Άδωνι Γεωργιάδη.

Κατά τον ίδιο, η άρση ασυλίας του είναι σίγουρο ότι λειτουργεί παραδειγματικά καθώς αποτρέπει τον οποιονδήποτε από το να καταθέσει σε ανάλογες υποθέσεις με το φόβο ότι μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος.

Για τον ίδιο τον κ. Πολάκη, αποτελεί «κατάπληξη και αηδία η στάση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ», που - όπως υποστηρίζει - «μέσω του βουλευτή του, Δουδωνή ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας μου δίνοντας έτσι, μάλλον, διαπιστευτήρια συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και παίρνοντας διαζύγιο από στοιχειώδεις αρχές δημοκρατίας, νομικής επιστήμης και προοδευτικών αρχών».

Τέλος, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους ΚΚΕ,ΝΕΑΡ και ΝΙΚΗ που μαζί με τον εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, καταψήφισαν την άρση ασυλίας του.

