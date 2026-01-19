Πρωτοφανής... ηρεμία μεταξύ Άδωνι - Πολάκη στην ερώτηση για το νοσοκομείο Χανίων

Στην άκρη φαίνεται πως άφησαν, έστω και προσωρινά, τους ομηρικούς καυγάδες τους, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο λόγος, για την επίκαιρη ερώτηση του κ. Πολάκη που συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, σχετικά με τις ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο κ. Πολάκης είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αναμένεται ηχηρή σύγκρουση καθώς σε ανάρτησή του είχε προαναγγέλλει ότι θα απαντήσει «ο "αδιευκρίνιστος" Γεωργιάδης». Ωστόσο, η συζήτηση εξελίχθηκε σε πολύ καλό κλίμα, το οποίο μάλιστα έφτασε και στο να υπάρξει χιούμορ ανάμεσά τους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πολάκης απαρίθμησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε υγειονομικό προσωπικό το νοσοκομείο χωρίς να αυξάνει την ένταση. Ανέφερε τους αριθμούς των εργαζομένων που υπήρχαν επί της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ και τη μείωση που υπάρχει σήμερα, ζητώντας να ενημερωθεί σχετικά με τις κινήσεις της κυβέρνησης για την επάνδρωση του νοσοκομείου.

«Πράγματι έχουμε πρόβλημα στα Χανιά»

«Πράγματι έχουμε πρόβλημα στα Χανιά», απάντησε χωρίς περιστροφές ο Άδωνις Γεωργιάδης, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση αρχικά προκήρυξε 36 θέσεις, από τις οποίες 23 κηρύχθηκαν άγονες, καθώς δεν υπήρξαν αντίστοιχες αιτήσεις.

«Ενισχύουμε το νοσοκομείο Χανίων, αλλά έχουμε πράγματι πρόβλημα, όχι επειδή δεν κάναμε προσλήψεις, αλλά επειδή δεν είχαμε προσφορά», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Μάλιστα είπε ότι παρά τα προβλήματα στον αριθμό των εργαζομένων «το νοσοκομείο πηγαίνει καλά, έχει αύξηση στην εξυπηρέτηση πολιτών. Με λιγότερο προσωπικό έχουμε καλύτερη απόδοση».

Τόνισε επίσης ότι αρκετές θέσεις διευθυντών που είχαν προκηρυχθεί τελικά θα καλυφθούν, επισημαίνοντας ξανά ότι ο λόγος που υπάρχει μείωση είναι ότι οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ δεν κάνουν αιτήσεις για να καλύψουν τις θέσεις που προκηρύσσονται.

O Παύλος Πολάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή. 19 Ιανουαρίου 2026 Eurokinissi

«Χαίρομαι αν ισχύει η προκήρυξη των 150 ατόμων», απάντησε με τη σειρά του ο Παύλος Πολάκης, ενώ τόνισε ότι πράγματι υπάρχει αύξηση της κίνησης στο νοσοκομείο μετά το 2022, αλλά ότι ακόμη δεν έχει φτάσει στα επίπεδα του 2019.

«Το πρόβλημα στα Χανιά δεν ήταν η επέκταση του ΤΕΠ», τόνισε ο κ. Πολάκης, ασκώντας όμως κριτική στον τρόπο που θα λειτουργήσει και προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις ώστε να γίνει πιο χρήσιμο.

Τόνισε επίσης ότι για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση εργαζομένων στις προκηρύξεις φταίει και το αυξημένο κόστος ζωής στα Χανιά και η μεγάλη αύξηση του Airbnb. Υπενθύμισε δε ότι στα Σφακιά, το θέμα έχει λυθεί για τους τέσσερις εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας, καθώς ο ίδιος όταν ήταν δήμαρχος εξασφάλισε να χτιστούν δύο σπίτια και στη συνέχεια οι επόμενες δημοτικές αρχές έκαναν το ίδιο για άλλα δύο σπίτια, προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν λυμένο το θέμα της διαμονής.

«Δεν θέλω να σας πω γκαντέμη αλλά...»

Το καλό κλίμα συνεχίστηκε και στη δευτερολογία του υπουργού, ο οποίος μάλιστα έκανε χιούμορ στον Παύλο Πολάκη, θυμίζοντας την περίπτωση του ΤΕΠ των Φιλιατρών, το οποίο είχε αναδείξει με μεγάλη ένταση ο Παύλος Πολάκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί έντονα με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ωστόσο, το συγκεκριμένο έργο ακυρώθηκε.

«Δε θέλω να σας πω γκαντέμη, αλλά τα Φιλιατρά με τα οποία ασχοληθήκατε ακυρώθηκαν, μην ακυρωθούν και τα Χανιά», είπε συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζοντας ότι αστειεύεται και με τον Παύλο Πολάκη να χαμογελά από το έδρανό του.

Σε σχέση με την αύξηση του κόστους ζωής, ο κ. Γεωργιάδης παραδέχτηκε ότι αυτός ενδεχομένως να είναι ο λόγος, αλλά ξεκαθάρισε ότι «σπίτια για νοσοκομείο με 1000 εργαζόμενους δεν μπορείς να χτίσεις» και ότι τέτοιες παρεμβάσεις κάνει και ο ίδιος αλλά για πολύ μικρότερες μονάδες. Όπως είπε, αυτό το ζήτημα μπορεί να λυθεί με συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, αν δηλαδή αναλάβει να εξασφαλίσει τη διαβίωση των εργαζομένων στο νοσοκομείο.

Ο κ. Γεωργιάδης έκλεισε την απάντησή του τονίζοντας ότι η ερώτηση είναι ορθή και εκτίμησε ότι το 2026 θα είναι καλύτερη χρονιά για το νοσοκομείο Χανίων.