Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Καλή επιτυχία, αρκεί να βοηθήσει την πολιτική πρόοδο»

Στην ανακοίνωση νέου πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε το πρωί της Κυριακής (18/01), μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας την άποψη ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν αναμενόμενη εδώ και καιρό.

Ερωτηθείς για τη νέα πολιτική πρωτοβουλία, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι υπήρχαν εδώ και μήνες ενδείξεις πως η κυρία Καρυστιανού θα προχωρούσε στη δημιουργία κόμματος, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πιθανόν η καθυστέρηση στην ανακοίνωση να οφειλόταν στην αποφυγή εσωτερικών συγκρούσεων με τα μέλη του συλλόγου συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

«Είχαμε καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα κάνει κόμμα, παρά το ότι είχε επιλέξει επί σειρά μηνών να λέει ότι δεν θα το κάνει. Μάλλον δεν ήθελε να πλακωθεί νωρίτερα με τα μέλη του συλλόγου συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ανέφερε.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι, από τη στιγμή που η κυρία Καρυστιανού εισέρχεται στην πολιτική σκηνή, θα πρέπει να τοποθετηθεί συνολικά και όχι μονοθεματικά. Όπως είπε, «οι πολιτικές της θέσεις δεν μπορούν να περιορίζονται αποκλειστικά στο ζήτημα των Τεμπών».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα θέματα υγείας και ψηφιακής πολιτικής, θέτοντας δημόσια ερωτήματα για τις θέσεις της σχετικά με τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, το myHealth app και τη γενικότερη ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας.

«Το πρωτεύον θέμα εδώ είναι ότι πλέον η κυρία Καρυστιανού θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της, τις πολιτικές της θέσεις. Οι πολιτικές της δεν θα μπορεί να είναι μόνο τα Τέμπη. Στα θέματα υγείας, είναι αντίθετη στον ιατρικό φάκελο υγείας; Είναι αντίθετη στο my health app; Θα ήθελα πολύ να μας πει η κυρία Καρυστιανού, εφόσον εκλεγεί και κυβερνήσει, θα συνεχίσει την ψηφιοποίηση της υγείας, την συλλογή δεδομένων, τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, την δυνατότητα να έχουμε στο κινητό μας τα πάντα ή θεωρεί ότι αυτό είναι ένας φασισμός, πρέπει να σταματήσει;».

Σε πιο γενικό πολιτικό σχόλιο, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την εμφάνιση νέων κομμάτων, επισημαίνοντας ότι έχει δει «ολόκληρο τον κύκλο των μετεωρικών σχηματισμών» των τελευταίων 15 ετών. Τόνισε, μάλιστα, πως η Νέα Δημοκρατία ξεχωρίζει, καθώς διαθέτει βαθιές ρίζες στην κοινωνία.

«Εγώ στην πολιτική δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Έχω δει όλο τον κύκλο των μετεωρικών κομμάτων. Η βασική διαφορά της ΝΔ είναι ότι έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Άλλο ένα κόμμα όπως τα πολλά που δημιουργήθηκαν την τελευταία 15ετια δημιουργείται. Καλή επιτυχία να έχει, αρκεί να συμβάλλει στην μείωση της τοξικότητας και στην πρόοδο της ελληνικής πολιτικής σκηνής».

Κλείνοντας, ευχήθηκε καλή επιτυχία: «Καλή επιτυχία να έχει, αρκεί να συμβάλλει στην μείωση της τοξικότητας και στην πρόοδο της ελληνικής πολιτικής σκηνής».

