Άδωνις Γεωργιάδης: Η στιγμή που στέλνει «καρδούλα» σε άγνωστη ασθενή - «Σας αγαπώ»

«Καρδούλα» με τον σχηματισμό των δακτύλων έστειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε άγνωστη ασθενή μέσω του τηλεοπτικού αέρα στον σταθμό Action24.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας για τα όσα έλαβαν χώρα κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Γεννηματάς, αναφέρθηκε σε μία ασθενή την οποία, όπως είπε ο ίδιος, δεν γνωρίζει, λέγοντας «Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ. Μία απλή κυρία, ήρθε, είπε την αλήθεια και κατέστρεψε όλη την προπαγάνδα της αριστεράς, την έκανε "φέτες"». Αμέσως μετά, της έστειλε... καρδούλα!

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και παρευρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στη συνέχεια, μοιράστηκε στα social media σχετικό βίντεο χαρακτηρίζοντάς το ως το βίντεο της χρονιάς.

«Είμαι στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προσκεκλημένος της κ. Ματίνας Παγώνη (παρεπιπτόντως η κλινική της είναι σε άριστη κατάσταση) την ώρα που κόβουμε την πίτα έρχονται οι γνωστοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, από την «Συμμορία της μιζέριας» με τα γνωστά τους συνθήματα για την πλουτοκρατία». ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Ψύχραιμος τους πλησιάζω για τα χρόνια πολλά, δίνω το χέρι μου και αρνούνται να με χαιρετήσουν διότι είμαστε κατά τη γνώμη τους εχθροί. Την ώρα που με κατηγορούν εμφανίζεται μία ασθενής η οποία κυριολεκτικά τους επιτίθεται, διότι με κατηγορούν ενώ η ασθενής είναι εξαιρετικά ευχαριστημένη από τη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά…».

