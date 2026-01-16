Γεωργιάδης: «Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά» - Βίντεο από επίσκεψη στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

Βίντεο από τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου παρευρέθηκε για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας, μοιράστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δείτε το βίντεο της χρονιάς!!! Είμαι στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προσκεκλημένος της κ. Ματίνας Παγώνη (παρεπιπτόντως η κλινική της είναι σε άριστη κατάσταση) την ώρα που κόβουμε την πίτα έρχονται οι γνωστοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, από την «Συμμορία της μιζέριας» με τα γνωστά τους συνθήματα για την πλουτοκρατία», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Ψύχραιμος τους πλησιάζω για τα χρόνια πολλά, δίνω το χέρι μου και αρνούνται να με χαιρετήσουν διότι είμαστε κατά τη γνώμη τους εχθροί. Την ώρα που με κατηγορούν εμφανίζεται μία ασθενής η οποία κυριολεκτικά τους επιτίθεται, διότι με κατηγορούν ενώ η ασθενής είναι εξαιρετικά ευχαριστημένη από τη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά…».

