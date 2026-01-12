«Βραχιολάκι» σε όλα τα νοσοκομεία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου - «Real time» η αναμονή στο κινητό

Πάνω από 65% μειώθηκε ο μέσος χρόνος αναμονής στις εφημερίες, στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ μέσα στο 2025, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, το γνωστό «βραχιολάκι» εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Σε πρώτη φάση, προστέθηκαν άλλα εννέα νοσοκομεία και σύντομα, το νέο σύστημα θα καλύπτει όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

«Το "βραχιολάκι" θα έχει μπει σε όλα τα νοσοκομεία, τέλος Φεβρουαρίου» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης τη Δευτέρα (12/01/2026), στην εκπομπή «NEWSROOM», στo ΕΡΤnews.

Μόλις ενταχθούν όλα τα νοσοκομεία στο νέο σύστημα, θα ανοίξει και η εφαρμογή στο «ΜyHealth app», μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν την αναμονή σε κάθε νοσοκομείο που εφημερεύει εκείνη τη στιγμ. «Θα μπορεί κάποιος να βλέπει real time, πριν ξεκινήσει να πάει σε ένα νοσοκομείο, πόση είναι η αναμονή εκείνη την ώρα, ώστε να αποφασίσει μόνος του αν θέλει να περιμένει ή να πάει σε άλλο νοσοκομείο» εξήγησε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στα απογευματινά χειρουργεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο συνέβαλε στη μείωση κατά 80% της λίστας αναμονής χειρουργείων στα νοσηλευτικά ιδρύματα.

«Το περασμένο έτος πραγματοποιήθηκαν 519.366 χειρουργικές επεμβάσεις, αριθμός ρεκόρ όλων των εποχών στο ΕΣΥ. Το 2024, είχαμε κάνει 420.000. Το 2025, έγιναν 100.000 παραπάνω χειρουργεία, σημείωνοντας περίπου 25% αύξηση» ανέφερε.

Ως προς τις προσλήψεις γιατρών σε άγονες περιοχές, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους γιατρούς. «Στη Δράμα ωστόσο, που προκηρύξαμε επτά θέσεις παθολόγων και έχουμε βάλει συνολικά ετήσιες οικονομικές απολαβές στον κάθε παθολόγο συν 25.000 το χρόνο, δεν είχαμε μέχρι εχθές αιτήσεις. Κάποιες μάχες κερδίζονται, κάποιες μάχες χάνονται. Αλλά η γενική εικόνα του ΕΣΥ, πέρα των ανακαινίσεων και των νέων κτηρίων, είναι ότι η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι ασθενείς είναι υψηλότερη σε σχέση με το παρελθόν. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, αλλά πηγαίνουμε καλύτερα. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην βλέπεις ότι το ΕΣΥ πηγαίνει καλύτερα» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.