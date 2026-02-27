Σαν σήμερα 27 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 27 Φεβρουαρίου

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 27 Φεβρουαρίου.

  • 1869 - Εγκαινιάζεται ο ατμοκίνητος αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας - Πειραιά, υπό την επωνυμία ΣΑΠ Α.Ε., μετέπειτα ΗΣΑΠ. Επιβάτες στο πρώτο δρομολόγιο είναι η βασίλισσα Όλγα, ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Ζαΐμης, υπουργοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.
  • 1931 - Γεννιέται ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Ο ευπατρίδης βιομήχανος υπήρξε εμβληματική μορφή του ελληνικού αθλητισμού, ταυτίζοντας το όνομά του με τον Παναθηναϊκό και αφιερώνοντας τη ζωή του στο μπασκετικό τμήμα αλλά και στα ερασιτεχνικά τμήματα του συλλόγου, τα οποία υπηρέτησε με πάθος, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια ως πρόεδρος. Μαζί με τον αείμνηστο αδελφό του, Παύλο Γιαννακόπουλο, αποτέλεσαν σύμβολα προσφοράς και διαρκούς στήριξης του «πράσινου» οργανισμού, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και του ελληνικού αθλητισμού.
  • 1968 - Ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει στη Στοκχόλμη τη δημιουργία της οργάνωσης ΠΑΚ (Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα) με στόχο την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος στην Ελλάδα.
  • 1991 - Η Αλέκα Παπαρήγα εκλέγεται Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ.
  • 2022 - Πεθαίνει η Μαριέττα Γιαννάκου. Ήταν Ελληνίδα νευρολόγος-ψυχίατρος και πολιτικός, που διετέλεσε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός Παιδείας, υπουργός Υγείας και ευρωβουλευτής της ΝΔ.
05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Το Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στο Αφγανιστάν – Στόχοι θέσεις των Ταλιμπάν – Αντίποινα προαναγγέλλει η Καμπούλ

04:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (53η κλήρωση)

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Το Netflix δεν θα αυξήσει την προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros – Ελεύθερο το πεδίο στην Paramount

03:20ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών» – Η πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Τουλάχιστον δύο από τα θύματα στο ταχύπλοο που αναχαιτίστηκε ήταν Αμερικανοί

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ καλεί σε αυτοσυγκράτηση Αφγανιστάν και Πακιστάν

02:04ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου – Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες η χώρα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στην Καμπούλ – Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς

01:22ΕΘΝΙΚΑ

Π. Παυλόπουλος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Εθνικό ζήτημα η οριστική επανένωση – Καμία αποδοχή «δανεισμού»

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί

00:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος

00:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πέρασαν Μπολόνια και Νότιγχαμ – Τα αποτελέσματα

00:44ΕΛΛΑΔΑ

Μέλη του Ρουβίκωνα κατά Υφαντή στο Πάντειο για το σεμινάριο «ο πόλεμος στον σύγχρονο κόσμο»

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Παρί 99-104: Η κλοπή του αιώνα από διαιτητές σε εντεταλμένη υπηρεσία

00:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Υποχώρησε 10ος ο Παναθηναϊκός AKTOR – Η βαθμολογία

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Με Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» του Conference League | Πότε είναι η κλήρωση κι οι αγώνες

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο στη Γιάννουλη - Τραυματισμένος 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0: Έδωσε τη μάχη του, αλλά δεν ήταν αρκετό

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0 (τελικό): Πάλεψε αλλά λύγισε στο Βίγκο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

04:38ΚΟΣΜΟΣ

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: «Ήταν χωρίς κεφάλι, είδα ένα χέρι με δαχτυλίδι», λέει ο άνθρωπος που εντόπισε τη σορό

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Σε τυχαίο έλεγχο την εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές -Πώς θα γίνει η επαφή με τον πατέρα της

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

00:55ΜΠΑΣΚΕΤ

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Προκαλεί με νέα επιστολή κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ - Αθήνα: Οι ευφάνταστες τουρκικές ερμηνείες θα απαντηθούν δεόντως

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

19:01LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε ότι στα 59 της κάνει το καλύτερο σεξ της ζωής της και μοιράστηκε το «μυστικό»

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τι στα αλήθεια σημαίνει το «Ε» στον λεβιέ ταχυτήτων των παλαιότερων αυτοκινήτων

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπραντ Πιτ: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν.): Συγκλονιστική πρόκριση για το «τριφύλλι»

19:23WHAT THE FACT

Μερομήνια 2026: Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη καιρού για το φετινό Πάσχα

04:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Το καρναβάλι που άφησε άδεια τα ταμεία των επιχειρήσεων και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Στάση εργασίας στο Μετρό από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9 π.μ.

