Σαν σήμερα 27 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 27 Φεβρουαρίου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 27 Φεβρουαρίου.
- 1869 - Εγκαινιάζεται ο ατμοκίνητος αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας - Πειραιά, υπό την επωνυμία ΣΑΠ Α.Ε., μετέπειτα ΗΣΑΠ. Επιβάτες στο πρώτο δρομολόγιο είναι η βασίλισσα Όλγα, ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Ζαΐμης, υπουργοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.
- 1931 - Γεννιέται ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Ο ευπατρίδης βιομήχανος υπήρξε εμβληματική μορφή του ελληνικού αθλητισμού, ταυτίζοντας το όνομά του με τον Παναθηναϊκό και αφιερώνοντας τη ζωή του στο μπασκετικό τμήμα αλλά και στα ερασιτεχνικά τμήματα του συλλόγου, τα οποία υπηρέτησε με πάθος, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια ως πρόεδρος. Μαζί με τον αείμνηστο αδελφό του, Παύλο Γιαννακόπουλο, αποτέλεσαν σύμβολα προσφοράς και διαρκούς στήριξης του «πράσινου» οργανισμού, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και του ελληνικού αθλητισμού.
- 1968 - Ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει στη Στοκχόλμη τη δημιουργία της οργάνωσης ΠΑΚ (Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα) με στόχο την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος στην Ελλάδα.
- 1991 - Η Αλέκα Παπαρήγα εκλέγεται Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ.
- 2022 - Πεθαίνει η Μαριέττα Γιαννάκου. Ήταν Ελληνίδα νευρολόγος-ψυχίατρος και πολιτικός, που διετέλεσε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός Παιδείας, υπουργός Υγείας και ευρωβουλευτής της ΝΔ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:02 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
02:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΟΗΕ καλεί σε αυτοσυγκράτηση Αφγανιστάν και Πακιστάν
00:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League: Πέρασαν Μπολόνια και Νότιγχαμ – Τα αποτελέσματα
00:29 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: Υποχώρησε 10ος ο Παναθηναϊκός AKTOR – Η βαθμολογία
23:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0: Έδωσε τη μάχη του, αλλά δεν ήταν αρκετό
23:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0 (τελικό): Πάλεψε αλλά λύγισε στο Βίγκο
23:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
05:58 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
19:23 ∙ WHAT THE FACT