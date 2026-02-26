Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου – Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες η χώρα

Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες την ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρονιά από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου – Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες η χώρα
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Κατά την τελευταία συνεδρίαση της εκτελεστική επιτροπή της ΠΝΟ μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου 2026 ημέρα Σάββατο με ώρα έναρξης 00:01 και ώρα λήξης 24:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΝΟ, η απεργία θα πραγματοποιηθεί την «ημέρα που συμπληρώνονται 3 χρονιά από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας».

Όπως τονίζει το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών η «Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συνάδελφους μας αλλά και στους συνάνθρωπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ».

