Αρναούτογλου: «Παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών» – Η πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως για το επόμενο διάστηγμα «παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών».

Για την Παρασκευή θα σημειωθούν αρχικά κάποιες νεφώσεις, ωστόσο, ο καιρός στη συνέχεια θα καθαρίσει. Η θερμοκρασία θα είναι σε χειμωνιάτικα – ψυχρά επίπεδα.

Το Σάββατο θα ψιχαλίσει στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και την Κυριακή, λίγα φαινόμενα στην Κρήτη.

Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα είναι σε όλη τη χώρα αίθριος.

Η θερμοκρασία, θα ανεβαίνει σταδιακά, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS