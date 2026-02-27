Αρναούτογλου: «Παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών» – Η πρόγνωση μέχρι την Τρίτη
Η τάση του καιρού μέχρι και τις αρχές Μαρτίου, από τον Σάκη Αρναούτογλου.
Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.
Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως για το επόμενο διάστηγμα «παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών».
Για την Παρασκευή θα σημειωθούν αρχικά κάποιες νεφώσεις, ωστόσο, ο καιρός στη συνέχεια θα καθαρίσει. Η θερμοκρασία θα είναι σε χειμωνιάτικα – ψυχρά επίπεδα.
Το Σάββατο θα ψιχαλίσει στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και την Κυριακή, λίγα φαινόμενα στην Κρήτη.
Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα είναι σε όλη τη χώρα αίθριος.
Η θερμοκρασία, θα ανεβαίνει σταδιακά, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη.
Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS