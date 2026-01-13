Γεωργιάδης για αγρότες: Τον παραδέχομαι τον Μητσοτάκη, έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή

Για την εμπλοκή που παρουσιάστηκε στην συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εγώ δεν ξέρω κανέναν να θέτει όρο στον πρωθυπουργό τι θα πει, κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται» είπε στον Realfm ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Τον παραδέχομαι τον Μητσοτάκη, έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή, δημοκρατικότητα και γενναιοδωρία, οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν» ανέφερε ο υπουργός Υγείας, που υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν έχουν καμία δικαιολογία να ταλαιπωρούν.

«Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά πρωθυπουργός είναι, δεν μπορεί να περιμένει. Αν νομίζει κανείς ότι το κράτος είναι αδύναμο, κάνει λάθος. Ζητώ να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν θέλω τη βία, γιατί αυτό επιδιώκουν. Αυτό που επιδιώκουν είναι να στείλουμε τα ΜΑΤ για να λένε η κυβέρνηση μας δέρνει» σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

«Το κράτος έχει πάρα πολλά όπλα στη διάθεσή του, το μεγαλύτερο είναι η εφαρμογή του νόμου. Η παρακώλυση των συγκοινωνιών είναι βαρύ ποινικό αδίκημα με βαριές ποινικές και αστικές συνέπειες. Το τρακτέρ δεν στο επιδότησε το κράτος για να κλείνεις τον δρόμο και να ταλαιπωρείς την οικονομία» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

