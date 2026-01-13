Κυβέρνηση - Αγρότες: Προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης

Πώς διαβάζει η κυβέρνηση την άρνηση των αγροτοσυνδικαλιστών να προσέλθουν στη σημερινή συνάντηση; Ποια γραμμή θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής το Μέγαρο Μαξίμου;

Οι αγρότες από 57 μπλόκα αποφάσισαν να μην παραστούν στην προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους με νέα μπλόκα και πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων. Οι αγροτοσυνδικαλιστές ζήτησαν διάλογο με δικούς τους όρους για τη συγκρότηση της αντιπροσωπείας, διαφωνώντας με τον αριθμό των 20 ατόμων που πρότεινε η κυβέρνηση και τον αποκλεισμό προσώπων με ποινικές εκκρεμότητες.

Διαφώνησαν ακόμη και όταν η κυβέρνηση δέχθηκε να αυξήσει τον αριθμό των συμμετεχόντων από τους 20 στους 25. «Οι ίδιοι οι αγροτοσυνδικαλιστές τίναξαν στον αέρα τη συνάντηση», λένε από το Μέγαρο Μαξίμου και διαμηνύουν ότι από εδώ και πέρα θα εφαρμοστεί ο νόμος και η τάξη στα μπλόκα. «Δεν έχουμε χρόνο για επαναστατική γυμναστική», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. «Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει «Ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.

Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου», αναφέρει το Μέγαρο Μαξίμου και τονίζει:

«Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί.

Ωστόσο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25».

Πλέον στην κυβέρνηση νίπτουν τας χείρας και δηλώνουν ότι δυστυχώς, για ακόμα μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, «τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές».

Επιμένουν ότι η πολιτεία ολοκλήρωσε όλες τις πληρωμές και άρα δεν υπάρχει δικαιολογία για να τινάξουν οι αγρότες στον αέρα το διάλογο: «Από την πρώτη στιγμή, ως Πολιτεία τηρήσαμε κάθε υπόσχεση, αφού λάβαμε την έγκριση από την Ε.Ε. και ολοκληρώσαμε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δις ευρώ, ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιούμε την πλειονότητα των αιτημάτων. Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων».

Στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν λοιπόν κομματικές σκοπιμότητες πίσω από την στάση των συνδικαλιστών του αγροτικού κινήματος και δηλώνουν ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στο plan B αν κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις και θα εφαρμοστεί το δόγμα νόμος και τάξη για να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι.

«Η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική.

Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές».

Διαβάστε επίσης