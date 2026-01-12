Αγρότες - Στον αέρα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Ποιοι θα πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου και ποιοι όχι

Στον «αέρα» είναι η συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη, 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πρόκειται για μέρος των εκπροσώπων, οι οποίοι δεν θα παραστούν στην προκαθορισμένη συνάντηση, η οποία είναι στη 13:00. Ανάμεσα σ' αυτούς είναι οι αγρότες της Καρδίτσας και της Λάρισας, οι οποίοι αποφάσισαν λίγο πριν τις 20:00 να μην παραστούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης των μπλόκων, μίλησαν για στημένο παιχνίδι και την κατηγόρησαν πως δεν επιθυμεί να δώσει ουσιαστική λύση στα αιτήματά τους. Η τελική απόφαση, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ληφθεί και αναμένεται να κριθεί μέσα από τη διαδικασία της συνεδρίασης και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των μπλόκων.

Την ίδια ώρα όμως, οι εκπρόσωποι των αγροτών από τα Πράσινα Φανάρια και την Κρήτη θα δώσουν το «παρών» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε αποδεχθεί τη διεξαγωγή δύο διαδοχικών συναντήσεων, με δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες των 20 ατόμων: μία με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η κυβέρνηση είχε ζητήσει να μην συμμετέχουν πρόσωπα με ποινικές εκκρεμότητες, όρος που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε μέρος του αγροτικού κόσμου.

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν πως κανείς δεν μπορεί να χρεώσει στην κυβέρνηση την αδιαλλαξία. Ο πρωθυπουργός έχει απευθύνει τουλάχιστον τρεις προσκλήσεις στους εκπροσώπους των αγροτών για διάλογο, ενώ επισημαίνουν πως έγινε δεκτό το αίτημα να μετέχουν στη συνάντηση αγρότες και από τις δύο επιτροπές.

Συγκεκριμένα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως η κυβέρνηση δεν πρότεινε μία συνάντηση με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας, όπως γράφεται τώρα ή ακούγεται σε διάφορα ζωντανά σε δελτία. Η κυβέρνηση δέχθηκε δύο διαφορετικές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών μπλόκων που οι πρώτοι δεν θέλουν να προσέλθουν μαζί στη συνάντηση με τους δεύτερους.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν «μας ζητάτε να τοποθετηθούμε, ενώ οι εκπρόσωποι των πρώτων μπλόκων (της πρώτης συνάντησης) δεν έχουν λάβει ακόμη την τελική τους απόφαση, από όσο γνωρίζουμε. Έχουν λάβει αποφάσεις τα επιμέρους μπλόκα για να πάνε στο Συντονιστικό να πάρουν τελική απόφαση. Η συνάντηση που θα γίνει σίγουρα, είναι η δεύτερη, αυτή των 15:00».

Όλα δείχνουν πως αν δεν πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Τρίτης, τότε και η στάση της κυβέρνησης θα είναι διαφορετική.

«Όχι» και από τους κτηνοτρόφους της Κρήτης

Ομόφωνα αποφάσισε σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή των κτηνοτροφικών συλλόγων από όλη την Κρήτη να μην παρευρεθεί ούτε ένας εκπρόσωπος του κλάδου στην αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό. «Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η στάση από την Πανελλαδική των μπλόκων, εμείς δεν θα πάμε, δεν θα πάει κανείς. Αφού και η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει αυτή τη στάση απέναντί μας...», ξεκαθάρισε μιλώντας στο Cretalive, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης με τις εξελίξεις να προμηνύονται καταιγιστικές τις επόμενες ημέρες, εάν δεν αλλάξει κάτι δραστικά.

