Αγρότες - Στον αέρα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Ποιοι θα πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου και ποιοι όχι

Έρχεται νέα κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων

Newsbomb

Αγρότες - Στον αέρα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Ποιοι θα πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου και ποιοι όχι
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον «αέρα» είναι η συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη, 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πρόκειται για μέρος των εκπροσώπων, οι οποίοι δεν θα παραστούν στην προκαθορισμένη συνάντηση, η οποία είναι στη 13:00. Ανάμεσα σ' αυτούς είναι οι αγρότες της Καρδίτσας και της Λάρισας, οι οποίοι αποφάσισαν λίγο πριν τις 20:00 να μην παραστούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης των μπλόκων, μίλησαν για στημένο παιχνίδι και την κατηγόρησαν πως δεν επιθυμεί να δώσει ουσιαστική λύση στα αιτήματά τους. Η τελική απόφαση, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ληφθεί και αναμένεται να κριθεί μέσα από τη διαδικασία της συνεδρίασης και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των μπλόκων.

Την ίδια ώρα όμως, οι εκπρόσωποι των αγροτών από τα Πράσινα Φανάρια και την Κρήτη θα δώσουν το «παρών» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε αποδεχθεί τη διεξαγωγή δύο διαδοχικών συναντήσεων, με δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες των 20 ατόμων: μία με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η κυβέρνηση είχε ζητήσει να μην συμμετέχουν πρόσωπα με ποινικές εκκρεμότητες, όρος που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε μέρος του αγροτικού κόσμου.

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν πως κανείς δεν μπορεί να χρεώσει στην κυβέρνηση την αδιαλλαξία. Ο πρωθυπουργός έχει απευθύνει τουλάχιστον τρεις προσκλήσεις στους εκπροσώπους των αγροτών για διάλογο, ενώ επισημαίνουν πως έγινε δεκτό το αίτημα να μετέχουν στη συνάντηση αγρότες και από τις δύο επιτροπές.

Συγκεκριμένα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως η κυβέρνηση δεν πρότεινε μία συνάντηση με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας, όπως γράφεται τώρα ή ακούγεται σε διάφορα ζωντανά σε δελτία. Η κυβέρνηση δέχθηκε δύο διαφορετικές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών μπλόκων που οι πρώτοι δεν θέλουν να προσέλθουν μαζί στη συνάντηση με τους δεύτερους.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν «μας ζητάτε να τοποθετηθούμε, ενώ οι εκπρόσωποι των πρώτων μπλόκων (της πρώτης συνάντησης) δεν έχουν λάβει ακόμη την τελική τους απόφαση, από όσο γνωρίζουμε. Έχουν λάβει αποφάσεις τα επιμέρους μπλόκα για να πάνε στο Συντονιστικό να πάρουν τελική απόφαση. Η συνάντηση που θα γίνει σίγουρα, είναι η δεύτερη, αυτή των 15:00».

Όλα δείχνουν πως αν δεν πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Τρίτης, τότε και η στάση της κυβέρνησης θα είναι διαφορετική.

«Όχι» και από τους κτηνοτρόφους της Κρήτης

Ομόφωνα αποφάσισε σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή των κτηνοτροφικών συλλόγων από όλη την Κρήτη να μην παρευρεθεί ούτε ένας εκπρόσωπος του κλάδου στην αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό. «Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η στάση από την Πανελλαδική των μπλόκων, εμείς δεν θα πάμε, δεν θα πάει κανείς. Αφού και η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει αυτή τη στάση απέναντί μας...», ξεκαθάρισε μιλώντας στο Cretalive, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης με τις εξελίξεις να προμηνύονται καταιγιστικές τις επόμενες ημέρες, εάν δεν αλλάξει κάτι δραστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τηλεφωνική απάτη: Μην απαντήσετε αν δείτε αριθμό που ξεκινά με αυτά τα ψηφία

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνάρας έκλεισε το δρόμο για να πάρει σουβλάκια: Τελικά χόρτασε... μπινελίκια

20:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνοιξε ο δρόμος για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και τη συνάντηση Ερντογάν - Πότε θα γίνει

20:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Σέρρες: Χιόνισε στο μεγαλύτερο μέρος του νομού - Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του Τσάμπι Αλόνσο

20:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Συνεργασία του υπουργείου Παιδείας με το ΕΚΠΑ για τη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Ερμή Θεοχαρόπουλο στον Στέλιο Παπαδογιαννάκη: Τα κενά στην εναέρια διάσωση κοστίζουν ζωές - Πιλότος ελικοπτέρου εξηγεί τι πρέπει να αλλάξει

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έρφαν Σολτάνι θα απαγχονιστεί την Τετάρτη - Η πρώτη εκτέλεση για τις διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο χιμπατζής που είχε χαρακτηριστεί «ιδιοφυΐα» - Αναγνώριζε γράμματα, αριθμούς και χρώματα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Επιχείρηση του ελληνικού FBI στον Ασπρόπυργο μετά τον τραυματισμό αστυνομικού

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Στα δύο οι αγρότες - Στον αέρα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Ποιοι θα πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου και ποιοι όχι - Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ισπανία: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βασιλιά Φελίπε και τον πρωθυπουργό Σάντσεθ

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στoν ΒΟΑΚ

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του μπαρ - Κρίθηκε ύποπτος φυγής

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που παραμένει 35 μέρες αγνοούμενος – Κατεβαίνουν εθελοντές με σκυλιά από τη Θεσσαλονίκη

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο δείχνει την 16χρονη Λόρα που αγνοείται από το Ρίο - Έφτασε στην Αθήνα με ταξί

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Πού χρειάζονται αλυσίδες σε Ευρυτανία και Φθιώτιδα

19:43LIFESTYLE

Βούρκωσε ο Γιώργος Θεοφάνους: «Ο γιος μου είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ενεργοποίησε το «kill switch» για να μπλοκάρει το Starlink - Ψηφιακό σκοτάδι για 80 εκατομμύρια Ιρανούς

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αστυνομικός πιάστηκε να πουλά κυνηγετικά όπλα και καταδικάστηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο δείχνει την 16χρονη Λόρα που αγνοείται από το Ρίο - Έφτασε στην Αθήνα με ταξί

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Στα δύο οι αγρότες - Στον αέρα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Ποιοι θα πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου και ποιοι όχι - Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

19:43LIFESTYLE

Βούρκωσε ο Γιώργος Θεοφάνους: «Ο γιος μου είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Θρίλερ με θάνατο βρέφους λίγο πριν τη γέννα - Στο εδώλιο ο γιατρός

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πολικές θερμοκρασίες μέχρι την Τετάρτη - Πότε έρχεται νέα ψυχρή εισβολή

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Πατριαρχείου Μόσχας κατά Βαρθολομαίου: Κάνει προδοτικές κινήσεις, παρομοίαζε τον εαυτό του με ψευδοπροφήτες

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έρφαν Σολτάνι θα απαγχονιστεί την Τετάρτη - Η πρώτη εκτέλεση για τις διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ

18:59ΕΛΛΑΔΑ

O «Σκοπελίτης» παλεύει με τα κύματα εν μέσω θαλασσοταραχής στο Αιγαίο - Δείτε βίντεο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα», λέει η 23χρονη κόρη του 54χρονου που κρίθηκε προφυλακιστέος

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», λέει ο προσωπικός του γιατρός

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο σπαραγμός και η έκκληση της μητέρας του Άγγελου στους φίλους του - «Μιλήστε, ο γιος μου βγήκε μία βόλτα και δεν γύρισε ποτέ»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του κοσμοναύτη πριν χαθεί στο κενό

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που παραμένει 35 μέρες αγνοούμενος – Κατεβαίνουν εθελοντές με σκυλιά από τη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ