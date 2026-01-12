Αγρότες Νίκαιας: «Συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους όρους μας»

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους δικούς τους όρους ζητούν οι εκπρόσωποι των αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας, όπως αποφασίστηκε στο συντονιστικό στον Πλατύκαμπο Λάρισας.

Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ κ.κ. Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας είπαν: «Να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε να ζητάμε συνάντηση με τον ίδιο και την κυβέρνησή του, τα 35 μέλη σε δύο επιτροπές, αλλά ταυτόχρονα θα κλιμακώνουμε. Θα κλείνουμε τους δρόμους όσες ώρες θέλουμε, σε όποιο σημείο θέλουμε». Οι εκπρόσωποι των αγροτών πρόσθεσαν: «Θα παίξουμε όλα τα χαρτιά μας, θα κατέβουμε στην Αθήνα. Να διατηρήσουμε ενότητα, είμαστε στην πιο κρίσιμη ώρα. Από αύριο κλιμακώνουμε, να καταλάβουν ποιος έχει τη δύναμη».

«Θα πλημμυρίσει η Αθήνα – Θα γίνουν δεύτερα Τέμπη»

«Όταν κατέβουμε θα γίνουν δεύτερα Τέμπη. Θα πλημμυρίσει με εκατομμύρια κόσμου όλη η Αθήνα», υπογράμμισε ο Κώστας Χατζής, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας.

Αναλυτικότερα ο Σωκράτης Αλειφτήρας επισήμανε: «Καταλαβαίνω την κόπωση όλων μας, αλλά δεν επιτρέπεται μετά από 45 μέρες να κάνουμε πίσω στη ζωή και την αξιοπρέπειά μας, στην ίδια την επιβίωσή μας. Την προηγούμενη φορά που κλιμακώσαμε και περιμένοντας τον διάλογο, ως ένδειξη καλής θέλησης, είπαμε δεν θα προχωρήσουμε σε κανένα είδος κλιμάκωσης. Απ’ ό,τι φάνηκε κάναμε λάθος, έπρεπε να είχαμε κλειστούς τους δρόμους και να δούμε αν σήμερα θα αρνούνταν την συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων».

Συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα. Eurokinissi

»Στη συντονιστική ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις. Σας ζητάω να μην το βάλουμε κάτω τώρα. Να μην μας καταβάλλει ούτε η κούραση ούτε οι απειλές μέσω τηλεφωνημάτων και η όποια τρομοκρατία στήνουν κατά του αγροτικού κινήματος. Να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε να ζητάμε συνάντηση με τον ίδιο και την κυβέρνησή του, τα 35 μέλη σε δύο επιτροπές, αλλά ταυτόχρονα θα κλιμακώνουμε. Θα κλείνουμε τους δρόμους όσες ώρες θέλουμε, σε όποιο σημείο θέλουμε».

*Με πληροφορίες από Onlarissa

