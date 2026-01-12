Αγρότες: Κλείνουν επ’ αόριστον το τελωνείο στον Προμαχώνα για τα φορτηγά
Από αύριο στις 12:00 στο τελωνείο του Προμαχώνα θα ισχύει καθολικός αποκλεισμός φορτηγών και στα δύο ρεύματα
Σε σκλήρυνση της στάσης τους προχωρούν οι αγρότες στις Σέρρες, αποφασίζοντας το κλείσιμο του τελωνείου του Προμαχώνα για όλα τα φορτηγά οχήματα, αρχής γενομένης από αύριο στις 12:00 το μεσημέρι.
Σύμφωνα με τη γενική συνέλευση του μπλόκου των αγροτών, ο αποκλεισμός θα αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και θα είναι διαρκής. Παράλληλα, οι αγρότες προειδοποιούν για αιφνιδιαστικούς αποκλεισμούς και στα ΙΧ αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.
