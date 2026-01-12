Αγρότες: «Όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό από το μπλόκο της Φθιώτιδας

Καταγγέλλουν προσπάθεια διάσπασης

Αγρότες: «Όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό από το μπλόκο της Φθιώτιδας
Δεν θα υπάρξει συμμετοχή του μπλόκου του Μπράλου στην αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του εν λόγω μπλόκου των αγροτών.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Ζαρκαδούλας, μέλος της συντονιστικής επιτροπής που είχε οριστεί και ως εκπρόσωπος των αγροτών της Φθιώτιδας (επίσης δηλαδή των μπλόκων Αταλάντης, Δομοκού) τόνισε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του LAMIA POLIS 87.7, ότι έπειτα από συνεδριάσεις των μπλόκων, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην υπάρξει συμμετοχή στη συνάντηση, καθώς –όπως είπε– η κυβέρνηση άλλαξε τον αρχικό σχεδιασμό, επιχειρώντας να περιορίσει τον αριθμό των εκπροσώπων σε σχέση με όσα είχαν συμφωνηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Ο κ. Ζαρκαδούλας υπογράμμισε ότι η Επιτροπή είχε ορίσει συγκεκριμένη 25μελή και 10μελή εκπροσώπηση και πως η αλλαγή αυτή εκλήφθηκε ως προσπάθεια διάσπασης του αγώνα. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, οι αγρότες επιλέγουν να μην προσέλθουν σε διάλογο με λιγότερους εκπροσώπους από αυτούς που είχαν αποφασιστεί.

Μιλώντας ως εκπρόσωπος και μέλος της συντονιστικής του μπλόκου Μπράλου, σημείωσε ότι στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε δεν υπήρξε καμία απόφαση αποστολής εκπροσώπου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει συνάδελφος που ενδεχομένως να μεταβεί αυτοβούλως, χωρίς όμως να εκπροσωπεί το μπλόκο, καλώντας τον μάλιστα, να μην πάει. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι καταδικάζεται οποιοσδήποτε μεταβεί στη συνάντηση χωρίς συλλογική απόφαση των μπλόκων της Φθιώτιδας.

Τέλος, ο κ. Ζαρκαδούλας ανέφερε ότι υπάρχει πρόταση για νέα πανελλαδική σύσκεψη, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις και οι περαιτέρω κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι «όλα είναι ξανά στο τραπέζι» και ότι η κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει πως δεν μπορεί να παίζει με έναν αγώνα που, όπως είπε, βρίσκεται εδώ και ενάμιση μήνα στους δρόμους και στην Εθνική Οδό.

