Μαρινάκης: Κομματικά εγκάθετοι πυρπολούν την συνάντηση με τον πρωθυπουργό – Να εφαρμοστεί ο νόμος

Για «κομματικά εγκάθετους» αγρότες που πυρπολούν την συνάντηση με τον πρωθυπουργό έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, που ανέφερε ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος εάν οι αγρότες κλείσουν τους δρόμους.

«Είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι οποίοι είναι αυτοί που πυρπολούν αυτοί που δεν έρχονται στο διάλογο για μία ακόμη φορά», είπε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και συνέχισε: «Στο τέλος της ημέρας αυτός ο οποίος δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει φαίνεται ότι δεν έχει πάρα πολλά επιχειρήματα».

«Έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας σε πράξεις που για να συνεννοηθούμε το κλείσιμο των δρόμων είναι μία παράνομη πράξη», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ήρθε νομίζω η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα στα δύο είναι κάτι παράνομο που οι αρχές πρέπει να επιληφθούν», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Στέλνω ένα μήνυμα ακόμη και τώρα σε αυτή τη μειοψηφία- τη συνδικαλιστική, είναι σίγουρα και το ΚΚΕ- ότι το 2026 δεν είναι ούτε 1996 ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των θρυλικών γενικών συνελεύσεων. Ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά. Η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η πάνω και η κάτω πλατεία κυβέρνησε»

Σε ερώτηση για το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού και τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «στο τέλος τη ημέρας θα αξιολογηθούμε όλοι. Οι ‘πάμε και όπου βγει’ και ‘έλα μωρέ’ κυβέρνησαν και από την αριστερά κα από την άκρα δεξιά αγκαλίτσα. Η πάνω και κάτω πλατεία κυβέρνησαν και είχαμε την χώρα να υποθηκεύει την περιουσία της και δημόσιες σχέσεις μόνο με καθεστώτα όπως ο Μαδούρο».

Παράλληλα αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη. «Δεν είπε κανείς ότι είμαστε τέλειοι. Θα μας έπαιρνε κανείς με τις ντομάτες αν το λέγαμε», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Και συνέχισε: «Καλύτερα μία κυβέρνηση σωστή που κάνει κάποια λάθη παρά μία λάθος κυβέρνηση».

Για την αντιπαράθεση Νίκου Δένδια και Δημήτρη Καιρίδη στη Βουλή με αφορμή ένα σχόλιο του δεύτερου στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι «πράγματι είναι μία δοκιμασία της υπομονής και της αντοχής σου γιατί ο άνθρωπος αυτός (σ.σ. Ζωή Κωνσταντοπούλου) πολιτεύεται με έναν τοξικό τρόπο. Στόχος μας είναι χωρίς υποχώρηση να υπερασπιστούμε το κυβερνητικό έργο».

