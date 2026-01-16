Άδωνις στο Newsbomb για Ράμα: «Εχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με την Ελλάδα σοβαρό...»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζοντας το βιβλίο του με τίτλο «Ρώμη» -που είναι ο Γ` Τόμος της σειράς απλά μαθήματα ιστορίας- στη Θεσσαλονίκη, στις 23 Δεκεμβρίου 2025

Oι προκλητικά ανιστόρητες δηλώσεις του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα ότι δήθεν οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Αριστοτέλη, προκαλούν αντιδράσεις και οργή σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας για την ακόμη μια φορά προκλητική συμπεριφορά του πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας, που τόσο πολύ έχει ευεργετηθεί από την Ελλάδα.

Το Newsbomb ζήτησε από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να σχολιάσει τις δηλώσεις Ράμα.

«Ο κ. Ράμα, δυστυχώς, έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με την Ελλάδα σοβαρό» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Newsbomb και συνέχισε: «Ίσως όταν είχε έρθει στην Ελλάδα παράνομος μετανάστης ως φτωχός ζωγράφος, όταν είχε πέσει το καθεστώς του Χότζα, κάποιος να μην του είχε φερθεί καλά».

«Υπό αυτή την έννοια, έχει την κατανόησή μας» επισημαίνει ο υπουργός Υγείας στη δήλωσή του στο Newsbomb.

Και καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθυνόμενος στον Έντι Ράμα: «Ας αφήσει όμως την ιστορία στους ιστορικούς και στους ιστορικούς και ας ασχοληθεί περισσότερο με την ιστορία της Αλβανίας, που έχουν καπηλευθεί έως και τον Σκεντέρμπεη, κι ας αφήσει ήσυχο τον Αριστοτέλη και τον Μέγα Αλέξανδρο».

Ράμα εκτός τόπου και χρόνου

Δι’ ασήμαντον αφορμήν, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ελλάδας, όταν ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος, Τζον Ντεφτέριος, πρόφερε λανθασμένα το όνομα του Αλβανού ηγέτη.

«Δεν είσαι απόγονος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη όπως νομίζεις», είπε ο κ. Ράμα απευθυνόμενος στον Ντεφτέριος. Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος επιχείρησε να χαλαρώσει την ατμόσφαιρα, αναφέρθηκε σε μια επένδυση περίπου 1 δισ. στην Αλβανία, ωστόσο ο κ. Ράμα επέμεινε λέγοντας ότι «είναι πάνω από ένα δισ. Μετράτε όπως οι Έλληνες. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία μηδενικά παραπάνω. Όταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό κάνετε. Γι’ αυτό σας αγαπάει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μετά, ο Ράμα πήγε να διορθώσει την κατάσταση, όμως, τα έκανε χειρότερα, καθώς επιχείρησε να αστειευτεί με τον δεύτερο ομιλητή του πάνελ, τον Μαυροβούνιο πρωθυπουργό. «Δεν θέλω να φάω τον χρόνο από αυτή τη σπουδαία χώρα, το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι η πιο σπουδαία και μεγάλη χώρα στην περιοχή μας, έχουν 50 εκατ. πολίτες, εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, η Σερβία είναι μεγαλύτερη, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η μία», είπε.

