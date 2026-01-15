Έντι Ράμα: Οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

Ακόμη και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επέλεξε να ρίξει τα βέλη του κατά της Ελλάδας ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα. Σε μια από τις τοποθετήσεις του -στο γνωστό του ύφος - κατά την διάρκεια συνεδρίου για την ανανεώσιμη ενέργεια, υποστήριξε ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

Τα λόγια του, όπως ήταν φυσικό προκάλεσαν αντιδράσεις λόγω του ύφους και του περιεχομένου τους.

Συγκεκριμένα, κατά τη συμμετοχή του σε διεθνές φόρουμ, ο Ράμα παραχώρησε συνέντευξη σε ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο που δραστηριοποιείται στην περιοχή, η οποία εξελίχθηκε σε ... αιχμηρό σχολιασμό της Ελλάδας και του ελληνισμού.

Συνεχείς αιχμές για την Ελλάδα και τους Έλληνες

Στην αρχή της συζήτησης, ο δημοσιογράφος προσφώνησε εκ παραδρομής τον πρωθυπουργό ως «Ράμι» αντί για «Ράμα». Ο Έντι Ράμα απάντησε σκωπτικά ότι «είσαι Έλληνας, γι’ αυτό μου άλλαξες το όνομα».

Λίγο αργότερα, όταν ο δημοσιογράφος διόρθωσε στιγμιαίο λάθος σε αριθμητικό στοιχείο, ο Αλβανός πρωθυπουργός σχολίασε ειρωνικά ότι «εσείς οι Έλληνες, όταν είναι να πληρώσετε λογαριασμό, αφαιρείτε μηδενικά και όταν πληρώνουν άλλοι, προσθέτετε μηδενικά», συμπληρώνοντας με σαρκασμό πως «γι’ αυτό σας αγαπάει η Ευρώπη».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ράμα ρώτησε τον δημοσιογράφο αν γνωρίζει συγκεκριμένο Άραβα λόγιο. Όταν εκείνος απάντησε αρνητικά, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ανέφερε: «Ως Έλληνας θα έπρεπε να τον ξέρεις καλύτερα». Για να συνεχίσει «Εσείς (οι Έλληνες) όλο υποτιμάτε τους ανθρώπους, θεωρείτε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είστε κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε.»

